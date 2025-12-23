Cinco estados concentran 58.6% de las exportaciones totales de México

Chihuahua lideró exportaciones mexicanas con 28,907.9 millones de dólares en el tercer trimestre del 2025, un incremento de 42.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Este estado contribuye con 18.9% del total nacional, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El comportamiento de Chihuahua se sustenta en sector de fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, aportando 43.6% del total del subsector; lideró a nivel nacional con 16,505.9 millones de dólares y un incremento de 66.2%, respecto al tercer trimestre del 2024.

Este subsector manufacturero registró el mayor dinamismo exportador con un valor de 37,845.1 millones de dólares a nivel nacional, que implica un crecimiento del 59.2% en el tercer trimestre de 2025, el mayor entre el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).

Jalisco logró colarse como el quinto mayor estado exportador y el único no fronterizo, que durante el periodo reportado registró el segundo mayor crecimiento con 89.1% interanual, y un volumen de 13,839.7 millones de dólares.

Al igual que en Chihuahua, este desempeño estuvo impulsado por el subsector de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, que creció 174.2%, aportó 10,026.5 millones de dólares, y representó el 26.5% de las exportaciones nacionales. En este rubro siguieron los estados de Baja California, Tamaulipas y Nuevo León.

Contracción automotriz

Coahuila se colocó como el segundo mayor estado exportador con 17,719.4 millones de dólares y un crecimiento anual del 2.8%. Su participación es del 11.6% del total de las exportaciones nacionales, por su fortaleza manufacturera, especialmente en la fabricación de equipo de transporte.

Coahuila fue el mayor exportador automotriz al concentrar 21.8% del total nacional, con un valor de 11,665.9 millones de dólares, y que logró un incremento de 1.3% respecto al mismo periodo del 2024.

Sin embargo, a nivel nacional, el subsector de fabricación de equipo de transporte, que es el más importante al concentrar el 35% de las exportaciones totales, decreció 2.8% interanual.

San Luis Potosí destacó con el mayor crecimiento entre los estados automotrices, con 27.9% sumando 4,562.9 millones de dólares y una aportación de 8.5% al total nacional.

En contraste, Guanajuato registró la caída más pronunciada con 17.6% menos exportaciones en fabricación de equipo de transporte, el 96.6% de las exportaciones de la entidad pertenecen al ramo manufacturero.

Esta contracción afectó en el desempeño exportador de todo el estado, que tuvo una caída de 13.1% respecto al mismo periodo del año anterior, y se mantiene como el séptimo estado exportador del país.

Nuevo León retrocedió 13.4% en el mismo subsector, que representó 4,444.4 millones de dólares, de los 14,735.4 que se registraron en todo el estado, A pesar de una contracción interanual de 3.6% se mantuvo como el tercer mayor exportador durante el tercer trimestre del año, con fortaleza en los sectores de fabricación de equipo de transporte, accesorios eléctricos y generación de energía.

Baja California se posicionó en cuarto lugar con 14,145.8 millones de dólares y una caída del 2.4%. Representa el 9.3% del total nacional, con énfasis en la industria electrónica y manufacturera, que explica más del 98% de sus exportaciones.

En conjunto, estos cinco estados concentraron el 58.6% de las exportaciones totales de México, que creció 9.2% respecto al mismo periodo de 2024, las manufacturas aumentaron 11,4%, mientras que el sector minero cayó 15.2%, y el agropecuario decreció 17.5 por ciento.