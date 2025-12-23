Lectura 3:00 min
Cinco estados concentran 58.6% de las exportaciones totales de México
La fabricación de equipo de computación fue el motor del incremento exportador que logró compensar la atonía automotriz entre los principales estados exportadores
Chihuahua lideró exportaciones mexicanas con 28,907.9 millones de dólares en el tercer trimestre del 2025, un incremento de 42.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Este estado contribuye con 18.9% del total nacional, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El comportamiento de Chihuahua se sustenta en sector de fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, aportando 43.6% del total del subsector; lideró a nivel nacional con 16,505.9 millones de dólares y un incremento de 66.2%, respecto al tercer trimestre del 2024.
Este subsector manufacturero registró el mayor dinamismo exportador con un valor de 37,845.1 millones de dólares a nivel nacional, que implica un crecimiento del 59.2% en el tercer trimestre de 2025, el mayor entre el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).
Jalisco logró colarse como el quinto mayor estado exportador y el único no fronterizo, que durante el periodo reportado registró el segundo mayor crecimiento con 89.1% interanual, y un volumen de 13,839.7 millones de dólares.
Al igual que en Chihuahua, este desempeño estuvo impulsado por el subsector de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, que creció 174.2%, aportó 10,026.5 millones de dólares, y representó el 26.5% de las exportaciones nacionales. En este rubro siguieron los estados de Baja California, Tamaulipas y Nuevo León.
Contracción automotriz
Coahuila se colocó como el segundo mayor estado exportador con 17,719.4 millones de dólares y un crecimiento anual del 2.8%. Su participación es del 11.6% del total de las exportaciones nacionales, por su fortaleza manufacturera, especialmente en la fabricación de equipo de transporte.
Coahuila fue el mayor exportador automotriz al concentrar 21.8% del total nacional, con un valor de 11,665.9 millones de dólares, y que logró un incremento de 1.3% respecto al mismo periodo del 2024.
Sin embargo, a nivel nacional, el subsector de fabricación de equipo de transporte, que es el más importante al concentrar el 35% de las exportaciones totales, decreció 2.8% interanual.
San Luis Potosí destacó con el mayor crecimiento entre los estados automotrices, con 27.9% sumando 4,562.9 millones de dólares y una aportación de 8.5% al total nacional.
En contraste, Guanajuato registró la caída más pronunciada con 17.6% menos exportaciones en fabricación de equipo de transporte, el 96.6% de las exportaciones de la entidad pertenecen al ramo manufacturero.
Esta contracción afectó en el desempeño exportador de todo el estado, que tuvo una caída de 13.1% respecto al mismo periodo del año anterior, y se mantiene como el séptimo estado exportador del país.
Nuevo León retrocedió 13.4% en el mismo subsector, que representó 4,444.4 millones de dólares, de los 14,735.4 que se registraron en todo el estado, A pesar de una contracción interanual de 3.6% se mantuvo como el tercer mayor exportador durante el tercer trimestre del año, con fortaleza en los sectores de fabricación de equipo de transporte, accesorios eléctricos y generación de energía.
Baja California se posicionó en cuarto lugar con 14,145.8 millones de dólares y una caída del 2.4%. Representa el 9.3% del total nacional, con énfasis en la industria electrónica y manufacturera, que explica más del 98% de sus exportaciones.
En conjunto, estos cinco estados concentraron el 58.6% de las exportaciones totales de México, que creció 9.2% respecto al mismo periodo de 2024, las manufacturas aumentaron 11,4%, mientras que el sector minero cayó 15.2%, y el agropecuario decreció 17.5 por ciento.