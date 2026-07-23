CFE e inglesa Cubico firman cinco contratos mixtos por 1,000 millones de dólares

La inglesa Cubico Sustainable Investments acordó una alianza estratégica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para desarrollar proyectos renovables por 578 megawatts en México, que implican una inversión de 1,000 millones de dólares.

El acuerdo incluye cinco proyectos adjudicados a Cubico bajo el esquema de inversión mixta de la CFE y contempla además 175.7 megawatts de capacidad de almacenamiento en baterías durante tres horas, equivalentes a 500 megawatts hora.

La alianza tendrá una vigencia de 25 años y se convierte en el primer anuncio oficial sobre la adjudicación de los contratos mixtos de la CFE, cuyos resultados en la ventanilla de participación y antes de la presentación de garantías de las empresas sumaron la asignación de 7,411 megawatts en 37 parques.

Cubico tiene su sede en Londres y es propiedad de dos de los fondos de pensiones más grandes de Canadá: Ontario Teachers’ Pension Plan y PSP Investments.

Los proyectos estarán ubicados en Tamaulipas, Nuevo León y Campeche, así como en la península de Yucatán. Este acuerdo generará una inversión de casi 1,000 millones de dólares. .