CFE adjudica 7,411 MW en proyectos mixtos de generación eléctrica

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó un volumen de 7,411 megawatts en 37 nuevos parques eólicos y fotovoltaicos dentro de su primer concurso de contratos en el esquema de desarrollo mixto con privados, volumen que supone una inversión de unos 7,400 millones de dólares y que equivale a todo lo adjudicado mediante subastas de largo plazo en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En el Sistema de Contratación de Esquema Especial (SCOEE) que ahora utiliza la CFE para la adjudicación de sus obras, se publicaron estos resultados en que quedaron 46 procesos desiertos, mientras se otorgó el 114% del requerimiento del gobierno para este concurso -que eran 6,500 megawatts- en proyectos que muestran que existen brechas importantes entre las regiones del país que se pusieron a concurso, así como un mayor apetito por la generación fotovoltaica.

De acuerdo con la información de la periodista especializada Abril Moreno, la elevada participación observada en esta convocatoria confirma el interés del sector privado por colaborar en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional. No obstante, los resultados también evidencian la necesidad de continuar fortaleciendo la planeación de la red, los mecanismos de transmisión y las condiciones de desarrollo para tecnologías distintas a la fotovoltaica.

Víctor Ramírez Cabrera, consultor en materia energética, señaló que “es casi lo mismo que las subastas 2015, 2016 y 2017 juntas”, porque luego de todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sin otorgamiento de permisos para generación renovable de empresas privadas, en un solo proceso se está adjudicando poco más del 100% de los 7,343 megawatts en conjunto que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) adjudicó en tres licitaciones distintas: 1,865 megawatts de la primera subasta de largo plazo; 2,916 megawatts de la segunda subasta, y 2,562 megawatts en el tercer proceso de este tipo.

Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por su sigla en inglés) cada megawatt instalado de energía fotovoltaica o eólica, sin contar su almacenamiento, tiene un costo promedio de un millón de dólares en la actualidad.

Para los nuevos contratos mixtos, los proyectos fotovoltaicos alcanzaron aproximadamente 6,710 megawatts adjudicados frente a un requerimiento de 3,550 megawatts, mientras que la capacidad eólica otorgada fue de apenas 700 megawatts frente a una meta de 2,850 megawatts, equivalente a una cobertura de solo 24.6 por ciento. La tecnología termosolar, que contaba con un objetivo de 100 megawatts no registró ninguna adjudicación.

A nivel regional, la Península de Yucatán y la región Noreste concentraron la mayor parte de las adjudicaciones, acumulando más de la mitad de los proyectos seleccionados. Entre ambas regiones suman 20 de los 37 proyectos aprobados.

La región Occidental presentó el mayor déficit respecto a los requerimientos establecidos, luego de que se adjudicaron 310 de los 1,540 megawatts requeridos, equivalente a una cobertura cercana al 20%, además de que16 proyectos se declararon desiertos.

Del volumen remanente de este proceso se adjudicarán los proyectos que las empresas presenten en la segunda convocatoria para permisos prioritarios publicada por la Secretaría de Energía el pasado 11 de mayo, luego de que, en la primera de estas convocatorias lanzada en octubre pasado, se asignaron 17 proyectos, que se suman a 34 parques estratégicos presentados a través de la ventanilla ordinaria de la Comisión Nacional de Energía.