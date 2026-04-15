Franquicias en Puebla optan por rentar en centros comerciales, debido a seguridad

Puebla, Pue. Debido a la afluencia de visitantes que tienen los centros comerciales, tanto de turistas como de poblanos, franquicias tienen como primera opción rentar locales en alguno de esos complejos en lugar de llegar al Centro Histórico de Puebla.

Así lo dio a conocer el vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias, Francisco Lobato Galindo, quien consideró que también quieren llegar negocios del sector a esos complejos, por temas de seguridad.

Indicó que rentar un local en la zona centro de Puebla puede ser viable por el tránsito de personas, pero hay muchos riesgos de robos, al grado que franquicias acordaron cerrar a las 8 de la noche y no más tarde.

Lo anterior, dijo, es aplicable desde enero pasado, por la incidencia delictiva y para proteger al personal, ya que también se ven afectados porque algunas rutas redujeron sus horarios de servicios.

Reiteró que empresarios del sector también consideran que las rentas en centros comerciales son 50% más baratas que en “el corazón de la ciudad”, donde espacios de tres por tres metros cuestan hasta 20,000 pesos al mes, sin importar su ubicación.

Rentas en locales

Lobato Galindo mencionó que en los centros comerciales las rentas oscilan entre 7,000 y 10,000 pesos, lo cual depende de qué complejo sea.

“Los franquiciatarios, antes querían estar en el centro de Puebla, pero los temas de seguridad cambiaron su preferencia para operar, aunado a que hay temporadas en que se presentan casos constantes”, dijo.

Además, contó que en los centros comerciales hay más posibilidades de que un visitante compre algo de comida o alguna bebida, a diferencia de pasearse en el zócalo de Puebla.

Indicó que en los centros comerciales siempre hay una vacancia del 20% de locales, por lo cual hay oportunidades de encontrar alguno que se ajuste a las necesidades.

Mientras que en el Centro Histórico es difícil encontrar alguno barato y con buena ubicación, ya que los cotizados siempre están ocupados por tiendas de cadena.

En este tenor, consideró que la tendencia son los centros comerciales para las franquicias locales y nacionales, al reiterar que hay una afluencia de visitantes promedio y que en fines de semana crece.