Canacintra en Puebla prepara segunda misión comercial a China en 2026

Puebla, Pue. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Puebla prevé una misión comercial a China para el segundo semestre del presente año, con el propósito de buscar alianzas con firmas de ese país en el sector automotriz y tecnológico.

Se trata de la segunda misión a ese país por parte del organismo, ya que la primera fue en 2024.

Carlos Sosa Spínola, presidente local de la Canacintra, comentó que en ese país hay un avance tecnológico importante, por lo cual empresarios poblanos quieren saber qué tan al alcance está para implementarlo a sus procesos productivos.

Expuso que se fabrican en China robots humanoides que son incorporados a parte de los procesos de las empresas sin dejar de quitar mano de obra, pero que ayudan a hacer más eficiente la producción sin tener tantas pérdidas materiales.

Mencionó que la industria automotriz, sobre todo proveedores, está interesada en hacer crecer su producción y competitividad ante la alta competencia que se genera por tener más contratos de armadoras instaladas en el país.

En Puebla, hay 136 plantas proveedoras de autopartes, las cuales no solo surten a Volkswagen y AUDI, sino también surten piezas a otras ensambladoras en el país, las cuales representan más de 43,000 empleos.

Proveeduría crece

Y es que recordó que la proveeduría poblana se viene abriendo paso en el país, teniendo entre sus clientes plantas armadoras del Bajío, con las cuales vienen trabajando desde hace no más de una década.

Sin embargo, dijo, con el avance de la tecnología que ahora implica el uso de la inteligencia artificial, también en Puebla las proveedoras quisieran dar un “salto importante, con el uso de robots que complementen el trabajo de las personas, solo donde sea indispensable”.

“Se trata de que estas herramientas tecnológicas permitan renovar la industria automotriz y fortalecer su ecosistema, aunque también podrían aplicarse en otros sectores estratégicos”, resaltó.

Sosa Spínola comentó que están invitando a los socios del sector automotriz para que valoren ser partícipes de la misión comercial a China, a la par que se viene elaborando una agenda de encuentros de negocios con firmas de ese país.

Afirmó que la tecnología china se viene revalorizando y creciendo, por lo cual a sugerencia del sector tecnologías de la información se buscó esa misión comercial.

Indicó que solo falta definir qué ciudades visitarán, ya que la misión comercial sería de una semana, para tratar de tener encuentros con varias empresas que son líderes.