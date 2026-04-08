Efecto arancelario: China bajó 45% venta de autos a México en enero

Los aranceles de 50% que impuso México a partir de este 2026 propiciaron una reducción interanual de 45.3% de las importaciones de autos originarios de China en enero pasado, a 188 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Administración General de Aduanas de China.

En general, las aduanas mexicanas incrementaron los aranceles a un intervalo de entre 5 y 50% desde el 1 de enero pasado para 1,463 clasificaciones de productos importados de países con los que México no tiene acuerdos comerciales relacionados.

Las importaciones mexicanas de automóviles fabricados en China alcanzaron un máximo en noviembre de 2025, subiendo hasta 1,061 millones de dólares. En ese mes, México se ubicó como el primer destino de las exportaciones chinas de estos vehículos a nivel mundial. Considerando las estadísticas de enero pasado, México se colocó en el lugar 16 entre los mercados internacionales más relevantes en la misma tabla.

A finales de marzo del año en curso, China amagó con aplicar represalias a México por aumentar aranceles y aplicar medidas no arancelarias a las importaciones del grupo de productos referidos, afectando a más de 30,000 millones de dólares de exportaciones chinas, según sus propias estimaciones.

En el último enero, China exportó autos al mundo por un valor de 11,127 millones de dólares, principalmente a países como Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Bélgica, Rusia y Brasil.

Durante ese mismo mes, las importaciones mexicanas de vehículos para el transporte de mercancías provenientes de China cayeron 15.7% con respecto a enero de 2025, a 70 millones de dólares, situándose en la cuarta posición entre los mayores destinos, por debajo de Indonesia, Vietnam y Australia. A escala global, las ventas externas chinas de estos vehículos sumaron 1,590 millones de dólares.

Sobre ello, la presidenta Claudia Sheinbaum argumentó en su momento que la medida arancelaria cumple con las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), al quedar las nuevas tarifas en los rangos permitidos de los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF). Estos son impuestos a la importación que cada miembro negoció para establecer los topes máximos al resto de la membresía.

Quizá por este razonamiento, el gobierno chino amplió una investigación propia a las barreras no arancelarias, con la que calculó las pérdidas por los aranceles mexicanos, tomando en cuenta una encuesta a empresas y visitas de funcionarios chinos a México.

En la encuesta, empresas automotrices y textiles reportan verificaciones más estrictas en el T-MEC para insumos con origen chino. Además, según la investigación, las autoridades mexicanas intensifican inspecciones y requisitos documentales. En consecuencia, aumentan tiempos de despacho, congestión portuaria y costos logísticos, incluyendo almacenamiento, demoras y mayores cargos aduaneros.

Según una evaluación del Congreso estadounidense, el modelo económico de China sigue generando un importante desequilibrio entre la débil demanda interna y el exceso de oferta de productos manufacturados.

De ese modo, China utiliza su capacidad ociosa para fabricar bienes como acero y automóviles a una escala que no puede consumir por sí misma, lo que provoca guerras de precios extremas entre los productores.