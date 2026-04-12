Sector de proveedoras en Puebla alista inversiones

Puebla, Pue. Después del primer semestre del 20026 se concretarán al menos siete nuevas inversiones en el sector de autopartes, pero están sujetas a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui.

Confió en que el resultado será favorable más allá de lo que pase en dicho tratado comercial, ya que las empresas Tier 1 y T2 están cerrando contratos con plantas automotrices no sólo las que están instaladas en Puebla, como Volkswagen y AUDI, sino con otras que están en el país.

Lo anterior lleva a la necesidad de crecer en infraestructura para responder a la demanda de más y mejores componentes, para lo cual se requiere más maquinaria.

Comentó que la incertidumbre del T-MEC y la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos puso “nervioso” al sector de autopartes que en el 2025 tuvo que frenar planes de inversión.

Reconoció como vital la aportación de esa industria a la economía de Puebla, pues genera más de 60,000 empleos en las plantas de los municipios del Cuautlancingo, Coronango y San José Chiapa.

Anuncios en puerta

El mandatario Alejandro Armenta Mier mantiene una cercanía con los empresarios, por lo que la IP no duda que pronto se den anuncios importantes en esta industria.

El sector automotriz es el principal aportador del Producto Interno Bruto (PIB) en Puebla con 37.3%, además hay 349 unidades económicas en el rubro, siendo el tercer lugar en exportación de vehículos y el primero en inversión en autoparteras.

El titular de la Sedetra comentó que el gobierno del estado y la Federación están generando condiciones para que lleguen nuevas empresas y las instaladas puedan crecer en infraestructura, por ello es que se tienen más reservas de tierras para ser ocupadas.

Consideró que en el sector de autopartes hay oportunidades de crecimiento constante y ahora las empresas que entran a otros mercados como proveedores requieren tener las condiciones para hacerlo.

Victa Wewerinke, presidenta del sector perteneciente a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, reconoció que el 2025 fue difícil para la industria automotriz por paros de producción no programados, debido al desabasto de insumos y el tema de aranceles de Estados Unidos.

Bajo este contexto, dijo que el escenario sobre el T-MEC no cambió del todo, pero a la par se presentan nuevas oportunidades de proveeduría en el país, por lo cual no pueden esperar a que se defina el tratado.