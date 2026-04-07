Chinas y alemanas aumentan proveeduría de autopartes en México

Ante el encarecimiento de las importaciones chinas por los aranceles, México logra incrementar en 18% la relocalización de proveedores en la industria de autopartes durante el primer trimestre del 2026, cuya demanda proviene de empresas chinas y alemanas, principalmente, afirmó el presidente de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim), René Mendoza.

Durante un seminario web sobre el Fortalecimiento de la cadena de suministro automotriz en México, ante la reconfiguración de Norteamérica, en conjunto con la Industria Nacional de Autopartes (INA), René Mendoza precisó que se cuentan con 1,100 requerimientos, de los cuales 397 son de autopartes, 373 de procesos productivos, 279 servicios indirectos y tecnología, así como 53 casos de materia prima del sector automotriz.

Esto es el reflejo del fortalecimiento del T-MEC para aumentar el contenido regional a través de la sustitución de mayores componentes, materia prima e inclusive autopartes que se fabrican actualmente en Asia y en Europa, aseveró.

“Esto es lo que está provocando, porque es una visión que también las grandes armadoras de coches y los Tier 1 lo traen dentro de sus proyecciones”, especificó.

México se consolida como el eje estratégico de la cadena de suministro regional, impulsando una bolsa de oportunidades de negocio superior a 8,867 millones de dólares, con más de 1,100 requerimientos de compra activos y una creciente demanda de proveeduría especializada.

Durante el anuncio de la 4ª edición del International Automotive Industry Supply Summit (IAISS), que se llevará a cabo los próximos 6 y 7 de mayo del 2026 en el Centro de Congresos de Querétaro, Francisco González Díaz, presidente de la INA, sostuvo que “México está en el centro de la reconfiguración de la cadena automotriz. El reto ya no es atraer inversión, es integrar proveedores nacionales a esa cadena”.

El principal objetivo de CAPIM es el fortalecimiento de las cadenas de valor de la industria en México y en específico para el sector automotriz ampliado a Norteamérica, esto es integrar capacidades de las empresas instaladas en Canadá, Estados Unidos y México, así como el levantamiento de las necesidades de abastecimiento y de compra de estos sectores.

México se mantiene como el cuarto productor mundial de autopartes y principal proveedor de Estados Unidos, concentrando cerca del 87% de sus exportaciones en ese mercado y generando cerca de un millón de empleos directos. Actualmente más de 4 de cada 10 autopartes que importa Estados Unidos se fabrican en México, lo que posiciona al país como un pilar indispensable para la manufactura automotriz de la región.