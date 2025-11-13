Avanzan proyectos en materia energética en Tamaulipas

Personal de la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas (Sedener) sostuvo un encuentro con representantes de la Secretaría de Energía del Gobierno federal (Sener) con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y dar seguimiento a proyectos estratégicos que consoliden al estado como líder nacional en generación eléctrica y energías limpias.

Por instrucciones del secretario Walter Julián Ángel Jiménez, el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, y el subsecretario de Hidrocarburos, Gobirish Mireles, presentaron ante la directora general de Energías Renovables de la Sener, Ana María Gómez Solares, los proyectos impulsados por el gobierno de Tamaulipas.

Durante la reunión, los funcionarios abordaron los avances en la cadena de valor del bioetanol, destacando el potencial del sorgo como materia prima para biocombustibles. Esta iniciativa busca impulsar la construcción de una planta de bioetanol que dinamice la economía regional y promueva el aprovechamiento sostenible de los recursos locales.

De acuerdo con información local, se analizaron los procesos de pirólisis de plásticos y su contribución a la sustentabilidad, la cartera de proyectos de generación eléctrica, los avances del programa “Electrificación al 100%” y el desarrollo de la granja fotovoltaica en Tula, Tamaulipas.

La Sedener y la Sener acordaron trabajar de manera conjunta para evaluar el progreso de los proyectos, identificar nuevas áreas de oportunidad a nivel regulatorio y fortalecer la planeación energética del estado considerando las condiciones territoriales y técnicas.

