Startup fotovoltaica Solfium logra financiamiento por 7 millones de dólares

La startup mexicana de desarrollos fotovoltaicos Solfium levantó un financiamiento de 7 millones de dólares este miércoles, como parte de un proceso en que espera conseguir 10 millones de dólares para ampliar sus capacidades y llegar a más clientes en el país.

La ronda ha sido liderada por las financieras Accion y ALIVE Ventures, con la participación de Kamay Ventures. Esta inversión inicial es la primera de una financiación en varias etapas, detallaron.

La fragmentación del mercado mexicano hace que la adopción de energía solar sea lenta y costosa para la mayoría de las empresas, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan casi el 99 % de todas las empresas y constituyen la columna vertebral de las cadenas de suministro locales e internacionales. Los altos costos de la energía y los frecuentes cortes de electricidad aumentan los gastos operativos y hacen que el motor de la economía mexicana sea vulnerable a las perturbaciones, explicaron.

"Solfium ayuda a las empresas a descarbonizar y reducir los costos en sus cadenas de valor mediante la energía solar, lo que permite a millones de proveedores, clientes y empleados acceder a una energía más barata y fiable al simplificar su adopción y proporcionar financiación, instalación y apoyo a largo plazo", detalló Solfium en un comunicado.

A través de alianzas con instituciones financieras líderes, Solfium ofrece opciones de financiamiento asequibles que hacen que la adopción de la energía solar sea una solución rentable para las grandes empresas y las micro, pequeñas y medianas empresas que invierten en crecimiento.

Las empresas que utilizan la plataforma de Solfium pueden reducir los costos de energía hasta en un 95 % durante los 25 años de vida útil de un sistema solar fotovoltaico. También pueden mitigar los riesgos de cortes frecuentes mediante la integración de soluciones de almacenamiento, detalló la firma mexicana.

Solfium colabora actualmente con Coca-Cola, tres de los cinco principales bancos de México y otras empresas internacionales para proporcionar energía solar a sus propias operaciones y a los miles de micro, pequeñas y medianas empresas de sus cadenas de suministro en México.

John Fischer, director de Inversiones de Accion, afirmó: "Al conectar a los propietarios de pequeñas empresas con la financiación necesaria para obtener energía solar limpia, Solfium está llenando un vacío crítico en el mercado energético de México".