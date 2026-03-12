La australiana Qantas pagará 74 millones de dólares a clientes por vuelos cancelados en la pandemia

La aerolínea australiana Qantas Airways anunció este viernes que pagará el equivalente a 74 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en la que se le acusa de engañar a los clientes y no reembolsarles los vuelos cancelados durante la pandemia de covid-19.

La acción legal, presentada a nombre de los pasajeros australianos, se refiere a trayectos internacionales y nacionales cancelados por Qantas entre 2020 y 2022.

La línea aérea proporcionó créditos de vuelo en lugar de reembolsos en efectivo.

"Según los términos del acuerdo, Qantas aceptó pagar 105 millones de dólares australianos (74 millones de dólares estadounidenses), sin admitir responsabilidad alguna", afirmó la compañía.

El arreglo está sujeto a la aprobación de la justicia y el dinero para financiar los reembolsos en efectivo se pagará a un administrador en la primera mitad de 2027, según Qantas.