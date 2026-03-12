Netflix confirma secuela de "Las guerreras k-pop": Esto sabemos sobre el regreso del fenómeno coreano

El gigante del streaming Netflix anunció este viernes que estrenará una secuela de "Las guerreras k-pop", su película más popular de todos los tiempos y dos veces nominada al Oscar.

La cinta animada, sobre un grupo femenino de K-pop descendiente de cazadores de demonios, es la más reciente historia coreana en gozar de reconocimiento mundial.

"LAS GUERRERAS K-POP volverá con una secuela escrita y dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans", publicó Netflix en la red social X.

El filme está nominado a dos premios Oscar este domingo: mejor película animada y mejor canción original.

Su éxito "Golden", que dominó las listas de éxitos musicales de todo el mundo, se convirtió además en la primera canción de K-pop en ganar un Grammy.

La directora y guionista coreanocanadiense Maggie Kang, creadora de la película original y responsable también de la secuela, dijo previamente que su intención es "retratar la cultura coreana de forma auténtica".

"Como cineasta coreana, me siento muy orgullosa de que el público quiera más de esta historia coreana y de nuestros personajes coreanos", afirmó Kang, según Netflix.

Estrenada en junio del año pasado, la película siguió el éxito de crítica de otras producciones audiovisuales que exploran las experiencias coreanas y de la diáspora, como "Parásitos", "El juego del calamar" y "Pachinko".