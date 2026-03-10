Mercados de Brasil y Chicago, en la mira de los comercios queretanos

Querétaro, Qro. Empresas locales visualizan oportunidades para llevar sus productos a los mercados de Brasil y de Chicago, Estado Unidos.

Con ese propósito y el de explorar posibilidades de negocio, la Cámara de Comercio de Querétaro firmó convenios de colaboración con la Cámara de Comercio México-Brasil (Camebra) y con la Cámara de Comercio de Chicago.

En México existen productos que tienen un alto potencial para ingresar al mercado brasileño, tanto en el sector comercio como en el industrial, por ello, a través del convenio se dará mayor exposición a los productos mexicanos, explicó el director comercial de Camebra, Fernando Beltrán.

"Creemos fuertemente que lo que se produce en México tiene un potencial grandísimo para otros mercados y un mercado muy interesante es el brasileño; puede tener mucha presencia en los mercados tanto de Brasil como del Mercosur. La idea de firmar el convenio es darle más exposición al producto, que se fabrica en México, en este tipo de mercados", pronunció.

También se contempla que empresas locales formen parte de la misión comercial que visitará Brasil entre junio y julio, en el marco de la gira que podría realizar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El directivo de la cámara brasileña confirmó que ya trabajan en la integración de la comitiva empresarial; recordó que este lunes sostuvieron una llamada la presidenta de México y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien invitó a la mandataria mexicana.

En paralelo, la cámara también alista sesiones de networking con empresas brasileñas que tienen presencia en México, así como las que buscan establecerse en el país; y diseñan una exposición en Brasil, donde promocionarán productos mexicanos para tiendas de autoservicio.

También ven oportunidades en el industria, a través de la proveeduría de componentes automotrices y aeronáuticos; el directivo destacó el potencial de vinculación entre la industria aeronáutica de Querétaro y la de Brasil.

"La mayoría de las empresas aeronáuticas que están en Querétaro, como General Electric, Bombardier, Airbus, que están aquí, muchos de los componentes que se fabrican en México se utilizan en Brasil porque Embraer es la tercera empresa aeronáutica más grande del mundo después de Airbus y Boeing", expresó.

Estrategia de internacionalización

El presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti, ahondó que esta iniciativa es parte de la estrategia de internacionalización, la cual está dirigida principalmente a los pequeños negocios del estado.

Tanto en el mercado de Chicago como en el de Brasil, dijo, buscan colocar productos queretanos de alimentos y bebidas.

En particular en el mercado estadounidense, también ven posibilidades para las artesanías y productos de nostalgia; e impulsarán el ingreso de franquicias locales que sean exportables.

"Estamos apoyando a nuestros socios, si tienen el sueño de ver su producto -no importa que sea una empresa muy pequeña- del otro lado del mundo, la cámara les dice cómo hacerlo, los ayuda. (…) El fin es: más de Querétaro para el mundo y también traer oportunidades de negocio de este importante país, importar algún producto y hacer alianzas con comerciantes y empresarios de estas cámaras", señaló.

Es ínfimo el porcentaje de socios que exportan, estimó que se trata de solamente ocho empresas que han logrado posicionar refrescos, salsas, mermeladas, tortillas, entre otros productos. Y trabajan con 40 más para que fortalezcan sus capacidades de exportación.

Los principales retos para exportar, afirmó, son quitar el mito de que solamente las grandes empresas pueden exportar, cumplir con la normatividad del país destino y fijar el precio del producto.