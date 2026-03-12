Continuidad y experiencia, reflexiones de México tras WBC

Lo que ilusionaba con ser uno de los mejores desempeños deportivos para México en 2026 se diluyó en menos de una semana y con doble golpe.

Se trata del Clásico Mundial de Beisbol (WBC, por sus siglas en inglés). El Tri generó altas expectativas por haber sido tercer lugar en 2023 (mejor participación histórica) y buscaba igualar o superar ese resultado. Al mismo tiempo, peleaba por una de las dos plazas para el continente americano hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ni lo uno ni lo otro. México se despidió del WBC 2026 como tercero del Grupo B, detrás de Italia y Estados Unidos, quedando eliminado en primera ronda como ya le había ocurrido en 2013 y 2017. En sus otras tres participaciones le fue mejor: cuartos de final en 2006 y 2009, además de semifinales en 2023.

La reciente caída, además, esfumó el sueño olímpico. La única participación del Tri en dicho evento seguirá siendo la de Tokio 2020.

Pese a todas estas repercusiones, no todo está perdido para el beisbol mexicano. La edición 2029 del WBC se mira desde ahora como un reto importante.

“Creo que hay un gran futuro. Hay muchos talentos que ahí vienen tanto en jugadores de posición como arriba de la loma. Hay muchos jugadores muy interesantes que nos van a mantener soñando con ganar un campeonato mundial”, reflexionó el mánager, Benjamín Gil, después del último partido en el WBC 2026 (derrota 1-9 ante Italia).Karo García, periodista y cronista de beisbol con experiencia en eventos internacionales como WBC, Serie del Caribe, entre otros, compartió ese análisis.

“Podría rescatar (de esta edición) a los elementos que tuvieron participación, a lo mejor muy poca, pero que su nombre ya está puesto sobre la mesa en cuestión de selección y que estoy segura que para el siguiente ciclo ya van a ser peloteros consolidados”, mencionó a El Economista.

Puso como ejemplo a Jarren Durán, quien en 2023 fue una de las revelaciones de México y poco después ganó un MVP en Juego de Estrellas de Grandes Ligas (MLB).

Hacia 2029, situó en ese tenor a Julián Ornelas, Alejandro Osuna, Jared Serna, Luis Gastélum, Alex Armenta, Mateo Gil e incluso algunos que no pudieron participar en esta edición pero que están destacando en Estados Unidos, como Marcelo Mayer, Milan Tolentino y Christian Zazueta.

“Sí queda una espinita, pero creo que también se generan expectativas sobre qué va a pasar dentro de tres años con los peloteros antes mencionados. Van a estar disponibles y ya podemos pensar en eso”.

México ya tiene asegurada su participación en el próximo WBC, pues sólo los peores de cada grupo en 2026 tendrán que pasar por un clasificatorio (Panamá, Brasil, Chequia y Nicaragua).

Proyecto sólido“Yo me acerco mucho a platicar con los jugadores con micrófono apagado para preguntarles cómo es la relación y todos me han dicho que es un líder dentro y fuera del terreno. Creo que seguir con ese proceso es bueno porque, aunque hoy México esté eliminado, ese mismo staff y mánager fueron los que llevaron al equipo hasta semifinales y estuvieron a siete outs de llegar a la final en 2023”, recalcó la especialista, cuestionada sobre si Benjamín Gil debería seguir en el cargo.

“No soy quién para declarar si un mánager es apto o no. Mis respetos siempre porque ser mánager no es sencillo, pero creo que lo que Benjamín ha hecho, pudiendo gustar o no sus formas y declaraciones, es positivo porque es un líder”.

Gil fue campeón de Serie Mundial en 2002 con Anaheim Angels (como jugador) y está al frente de la Selección Mexicana desde 2021, previo a la participación en Juegos Olímpicos.

Si bien allí no le fue bien (sexto lugar), se redimió en el WBC 2023 con un histórico tercer lugar tras vencer a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Puerto Rico y Cuba, perdiendo únicamente ante Colombia y Japón.

Además, ya es el segundo mánager con más títulos en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) con seis (sólo detrás de los siete de Francisco Estrada) y rompió una década sin campeonato para México en Serie del Caribe en este 2026, con Charros de Jalisco.

“Creo que el trabajo ya está hecho. Hoy no veo a otras personas más aptas que Mariana Patraca (gerente de operaciones) o Jorge Campillo (gerente de róster) al momento de conformar una selección (...) Considero que debería continuar este staff porque a lo mejor hoy puede haber dedos señalando, pero este staff fue el que logró, hasta el momento, la mejor participación de México en un Clásico”, reiteró Karo García.

México tuvo varias bajas que “al final de cuentas sí afectaron” en el WBC, explicó, como Isaac Paredes, Ramón Urías y Luis Urías, enfatizando que “el batazo oportuno nunca llegó”.

El equipo cerró con cuatro carreras a favor en los partidos decisivos ante Estados Unidos e Italia, pese a que había hecho 24 ante Gran Bretaña y Brasil.

Las figuras con alto desempeño en MLB, como Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Jarren Durán y Andrés Muñoz no lograron ser el punto diferencial para avanzar a cuartos de final.

“México tuvo jugadores en base y no pudo concretar esos ataques porque no llegó el batazo oportuno, porque llegaban batazos de doble play y también hubo cosas que destacar en cuestión del corrido de bases, hacerlo de forma más fina y atenta. Siento que desafortunadamente sí pesaron mucho las ausencias en cuestión de pitcheo y bateo de contacto”, concluyó García, quien se encuentra en Houston cubriendo el WBC 2026.

Cuartos de Final Clásico Mundial 2026 (horarios de CDMX)

Viernes 13 de marzo

República Dominicana vs Corea del Sur – 16:30 horas (Miami)

Estados Unidos vs Canadá – 18:00 horas (Houston)

Sábado 14 de marzo