Pumas desafiará invicto de 12 partidos de Cruz Azul

Pumas y Cruz Azul protagonizan el duelo más atractivo de la Jornada 11 en Liga MX, este fin de semana. Ambos son top 5 en lo que va del torneo Clausura 2026 y han reforzado su rivalidad por la reciente coexistencia en el estadio Olímpico Universitario (CU).

Sin embargo, la Máquina es quien llega con etiqueta de favorita por acumular 12 partidos sin perder entre Liga MX y Copa de Campeones de CONCACAF (Concachampions).

Los dirigidos por Nicolás Larcamón acumulan 11 triunfos y un empate en su doble competencia este semestre. Su única derrota, hasta el momento, fue por 2-1 como visitante ante León el 10 de enero, en la primera jornada del Clausura.

“Creo que somos un grupo de individualidades y que hay recurso, pero lo que nos potencia tiene que ver con la disposición de servir al colectivo, esa unión y disposición que hay en el vestuario”, evaluó el entrenador cementero, Nicolás Larcamón, tras su más reciente victoria, que fue por 2-3 en visita a Rayados en la ida de octavos de final de Concachampions.

Pero Pumas también está viviendo un semestre de confianza. Si bien fue eliminado en primera ronda de Concachampions por San Diego FC, en Liga MX se mantuvo invicto durante ocho jornadas y no ha salido del top 5 de la tabla desde la Jornada 4.

En el interior del equipo universitario toman esto con calma y prefieren las sombras de la discreción por detrás de otros equipos.

“Pienso que es mejor así, que crean que lo de Pumas es coincidencia o suerte. Nosotros confiamos internamente en lo que estamos haciendo, en el cuerpo técnico y en cómo se trabaja”, declaró el defensa Álvaro Angulo en la conferencia previa a la Jornada 11.

“Disfruto mucho que sólo se hable de Cruz Azul, Toluca y América. Nosotros no queremos llamar la atención de que se pregunte por Pumas, de si se hacen las cosas bien o no. Aún nos falta mucho para llegar a lo que queremos”.

En caso de ganar, Pumas aspira a tomar el tercer lugar de la clasificación con 22 puntos, aunque esperando que Chivas y Pachuca perdieran ante Santos y Atlético de San Luis, respectivamente.

Cruz Azul, por su parte, asegurará una semana más en el liderato, pase lo que pase, si vence a Pumas en CU. La Máquina tiene 25 puntos y Toluca es su más cercano perseguidor con 24. Una derrota cementera combinada con victoria de los Diablos sobre Atlas intercambiaría las posiciones.

Otro factor relevante para este partido es que Pumas está por cumplir cinco años sin vencer a Cruz Azul en CU en Liga MX.

El último antecedente fue el 7 de noviembre de 2021, en la Jornada 17 del torneo Apertura de ese año. Los universitarios ganaron 4-3 con goles de Arturo Ortiz, Favio Álvarez y doblete de Diogo, a pesar del hat-trick de Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

Cruz Azul y Pumas compartieron CU como casa durante todo 2025. La Máquina logró capturar el corazón de las gradas con el título de la Concachampions y un invicto de 26 partidos que superó el histórico de 22 por parte de los universitarios.

Pero eso ya no cuenta en la actualidad, según la perspectiva de Álvaro Angulo: “CU es casa de Pumas, nunca fue de Cruz Azul, siempre será la de Pumas. Que la afición se sienta propia de lo que es de ellos”.

Pumas sólo ha perdido uno de seis partidos en CU en este semestre, aunque fue el más reciente: 2-3 ante Toluca el 3 de marzo, en la Jornada 9.

Respecto al resto de la Jornada 11, resaltan: Chivas contra Santos, Toluca contra Atlas y América contra Mazatlán FC.