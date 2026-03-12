HRW pide reformas y responsabilidades en el Ejército de EU por bombardeo a escuela en Irán

La ONG Human Rights Watch (HRW) afirmó este jueves que se necesitan "reformas y rendición de cuentas en el Ejército estadounidense para minimizar los daños a civiles" a la luz de informaciones según las cuales Estados Unidos sería responsable del bombardeo contra una escuela de primaria en la localidad iraní de Minab, situada frente al estrecho de Ormuz, donde murieron más de 170 niñas.

"Los hallazgos de la investigación militar estadounidense sobre el ataque a la escuela de Minab muestran una violación de las leyes de la guerra que no puede reducirse a un error inocente", declaró la directora de Human Rights Watch en Washington, Sarah Yager.

La responsable de HRW aludió así a las informaciones del diario "The New York Times", que, citando a funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con los hallazgos preliminares de una investigación militar en curso, afirma que esta pesquisa determinó que Estados Unidos es responsable del bombardeo perpetrado con proyectiles Tomahawk, misiles de crucero de fabricación estadounidense y utilizada principalmente por la Armada estadounidense y, en menor medida, por un grupo reducido de aliados muy cercanos a Washington.

Según el periódico neoyorkino, el ataque habría sido resultado de un error de selección de objetivo por parte del Ejército de Estados Unidos cuando llevaba a cabo una serie de ataques contra una base naval de la Guardia Revolucionaria iraní contigua a la escuela, un complejo del que habría formado parte en el pasado el edificio que ahora era una escuela, empleando datos obsoletos de la Agencia de Inteligencia de Defensa.

En este contexto, Sarah Yager defendió que, "incluso si los responsables del ataque no atacaron deliberadamente una escuela llena de niños, el Ejército de Estados Unidos tiene la obligación de tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil, algo que claramente no hizo en este caso".

Por ello, la ONG afirmó que "el Congreso debería celebrar una audiencia específicamente para comprender los procesos militares actuales de Estados Unidos para distinguir entre civiles y combatientes, según lo exige el Derecho Internacional Humanitario, incluyendo el papel que desempeña la inteligencia artificial o los sistemas automatizados en la determinación de objetivos".

"La rendición de cuentas no se trata solo de reconocer lo que salió mal, sino de garantizar que las fallas en la inteligencia, la verificación de objetivos o la toma de decisiones se identifiquen y corrijan para que esto no vuelva a suceder", indicó la dirigente de Human Rights Watch, que aseguró que "Estados Unidos debería hacer públicos los hallazgos, disciplinar o procesar a los responsables y llevar a cabo reformas para garantizar que sus fuerzas minimicen el daño a los civiles en la mayor medida posible".

El bombardeo de Minab tuvo lugar en el primer día de bombardeos de la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que en trece días de ataques ha dejado ya más de 1,200 muertos, según las cifras divulgadas por Teherán, que respondió con represalias contra el propio Israel y también contra bases e intereses estadounidenses en Oriente Próximo.