Caribe Mexicano busca aprovechar el reacomodo del flujo de principales mercados emisores de turismo

Cancún, QRoo.- La guerra en Medio Oriente está generando que mucho del turismo que ha dejado de viajar hacia esa zona del mundo, opte por visitar otros destinos.

Bernardo Cueto Riestra, secretario estatal de Turismo, dijo que en la búsqueda de diversificar los mercados turísticos, ya delinean estrategias para que el Caribe mexicano sea la opción más atractiva para los viajeros que ya están redireccionando sus planes de viaje por el conflicto armado en aquella región del mundo.

“Se presentan muchas oportunidades respecto de la coyuntura bélica en Oriente Medio para que muchos aviones que hoy no pueden volar hacia esa zona se reorienten hacia el Caribe mexicano”, expuso.

El repunte más significativo podría ser de turismo estadounidense, que es el más numeroso viajando anualmente hacia Israel.

En 2025, Israel recibió aproximadamente 1.3 millones de turistas, reflejando una recuperación tras un periodo de inestabilidad, aunque lejos de los 4.6 millones de 2019. Las principales nacionalidades que visitan ese país son Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, representando más del 55% del total.

Es decir, el Caribe mexicano e Israel tienen en común a Estados Unidos como el principal mercado emisor de turistas, por lo que esta coyuntura de guerra hace muy factible que mucho del turismo que suele viajar a tierra santa voltee a ver otros destinos en tanto se normaliza la situación, explicó Cueto Riestra.

Sin embargo, la oportunidad no se limita sólo al vecino país del norte, pues Reino Unido es otro de los países que más turistas emite a Israel y también es el tercer mercado internacional más importante para el Caribe mexicano.

De hecho en 2025, Cancún captó el 77% de los 475 mil británicos que visitaron México.

Ya en el primer bimestre del año, el tráfico internacional de pasajeros en la terminal aérea de Cancún reportó un incremento de 2.7%, lo cual pudiera atribuirse en parte a los reacomodos del turismo internacional de derivado de los conflictos armados.