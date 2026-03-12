INE avala modificaciones a credenciales: Incluirán identidad de género, discapacidad y origen étnico

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló modificaciones a la credencial para votar, tales como actualizar información contenida en los códigos QR de las credenciales y agregar la identidad de género auto percibida, la auto identificación indígena y/o afromexicana, así como el distintivo de discapacidad.

Se detalló que a partir de junio próximo, en la Credencial para Votar (CPV) se podrán incluir estos elementos con el fin de fortalecer así el reconocimiento de la identificación de la ciudadanía y garantizar el respeto a los derechos y la no discriminación.

La presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, la Consejera Carla Humphrey Jordan, subrayó que la CPV se mantiene como la identificación más utilizada por la ciudadanía mexicana para acreditar su identidad y ejercer sus derechos.

Asimismo, señaló que la incorporación de los nuevos elementos de identidad permitirá al INE contar con información que fortalezca la planeación institucional y una comprensión más precisa de la composición del electorado, además de que representan un paso hacia una credencial más incluyente.

De igual manera, el Consejo General aprobó la actualización a los códigos bidimensionales incorporados en la Credencial para Votar para el periodo 2026-2031.

Se dijo que esta actualización tiene como finalidad aportar elementos de control, seguridad y acceso a información confiable, tanto para procesos internos del Instituto como para servicios externos que se brindarán a la ciudadanía.

Finalmente, las y los consejeros resolvieron proyectos respecto a procedimientos de remoción de consejeras y consejeros electorales por hechos que podrían considerar alguna de las causales de remoción contempladas en la ley.

Por otro lado, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al PRI retirar un spot contra el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, un Diputado Local y el partido Movimiento Ciudadano.

Y es que se determinó que derivado de la difusión del promocional identificado como PRI NL LO NUEVO en su versión radio y televisión, el cual, a decir de los quejosos, difunde contenido calumnioso y una grabación apócrifa e ilegal, con la intención de asociar su imagen con situaciones negativas, por lo que solicitaron tanto la suspensión del citado material, como el dictado de una tutela preventiva.

La Comisión de Quejas y Denuncias, por unanimidad de votos, consideró, en sede cautelar, que el uso de una grabación presuntamente apócrifa e ilegal, misma que en el promocional se identifica como “audio filtrado”, y que se le atribuye a un Diputado Local, excede los límites a la libertad de expresión, pues no se tiene certeza respecto a que el referido audio hubiera sido obtenido de forma legal o con autorización de quien supuestamente habla en el mismo.