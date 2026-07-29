Jornada de 40 horas: ¿Cómo avanza la implementación de la reforma laboral?

La reforma de jornada laboral se encuentra en una etapa de implementación desde el pasado 1 de mayo cuando entraron en vigor las reglas para la transición a la semana de 40 horas que finalizará en el 2030. El cambio ahora está en la cancha de las empresas en México y las medidas que adopten.

Para el resto del año, las empresas tienen que revisar sus turnos, hacer ajustes operativos y evaluar la adopción de un registro electrónico del tiempo de trabajo, una de las nuevas obligaciones patronales que se incorporaron en la Ley Federal del Trabajo con la reforma de jornada laboral.

Desde la perspectiva de Estefanía Rueda, socia del despacho laboral Littler, la reducción de jornada laboral es más que sólo una disminución de horas, implica una revisión integral de la gestión del tiempo, y este año es una buena oportunidad para calendarizar las adecuaciones.

“Mientras los empleadores agilicen más su implementación, será menor el riesgo que puedan enfrentar por quebrantamientos legales y permitirán tener una base de empleados más motivada y comprometida con su labor”, indicó la especialista.

En un foro convocado por Cegid, Ricardo Martínez Rojas, socio fundador de D&M Abogados, apuntó que los próximos meses del año deben aprovecharse para la preparación, principalmente para la adopción del registro electrónico.

“Optimizar estos meses permitirá a las empresas realizar cambios progresivos, proteger los intereses del patrón y del trabajador para evitar sanciones, actualizar y modificar los contratos colectivos de trabajo y llegar a acuerdos con trabajadores y sindicatos para, posteriormente, realizar un adendum en los contratos individuales y colectivos de trabajo. Así como modificar el reglamento interno de trabajo en el que se estipule cuáles son los motivos para extender la jornada laboral, ya que el tiempo extraordinario no es obligatorio y solo se considera si el patrón lo pide”, aseguró el especialista.

Aunque en la antesala de la discusión de la reforma se argumentó con frecuencia que la disminución de las horas de trabajo implicaría contratar más personal, esta no parece ser la vía principal que estén explorando las empresas en México.

De acuerdo con una encuesta de WTW, el 70% de las empresas optará para ajustar los horarios para mitigar los impactos de la reforma, sólo 30% hará más contrataciones. Aunque siete de cada 10 organizaciones reconocen que tendrán dificultad de disponibilidad de mano de obra frente a la reducción de la jornada laboral.

Lo que sí es un hecho, es que la transición es un reto y tomó a la mayoría de las empresas sin preparación. Una encuesta de EY identificó que un 72% de las compañías no contaba con ninguna medida para adaptarse al nuevo límite legal, y también se detectó una alta dependencia de tiempo extraordinario.

El 1 de enero del 2027 la semana laboral pasará de 48 a 46 horas por la primera fase de la reducción gradual para alcanzar las 40 horas en el 2030.

¿Cuándo será exigible el registro electrónico?

El registro electrónico del tiempo de trabajo es una nueva obligación que tendrán los empleadores. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) está diseñando las reglas para la operación del denominado reloj checador, así como las excepciones.

A decir de Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, la dependencia evalúa una implementación gradual a la par de la disminución de las horas de trabajo, priorizando a las grandes y medianas empresas.

“La legislación prevé en los transitorios que la jornada se irá reduciendo la jornada durante los próximos cuatro años, por tanto, los lineamientos del registro electrónico se irán normando en los próximos cuatro años, privilegiando primero a las grandes y medianas empresas”, expuso en entrevista con El Economista.

El funcionario también subrayó que las disposiciones no contendrán especificaciones técnicas para la adopción de la herramienta y, aunque el registro electrónico será clave en la vigilancia de los nuevos límites legales, también se descarta un operativo masivo de inspecciones a partir de enero del 2027 para permitir que el mercado se adecue a las nuevas reglas.