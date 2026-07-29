Proponen reforma para garantizar licencia de maternidad por duelo perinatal y neonatal

La licencia de maternidad por duelo perinatal y neonatal podría ser una realidad en México, pues en el Congreso se promuve una iniciativa de reforma para incluir en la Ley Federal del Trabajo (LFT) este derecho para las trabajadoras que sufran la pérdida de su bebé.

La iniciativa presentada en la Comisión Permanente por la diputada Sandra Patricia Palacios Medina, de la bancada de Morena, plantea que las “personas trabajadoras gestantes y en situación de maternidad” serán quienes tengan acceso al permiso remunerado previsto en el artículo 170 de la LFT, el cual se pretende reformar.

La propuesta resalta que señalar términos como “personas gestantes” o “personas con capacidad de gestar” garantiza el derecho a la “dignidad humana, a la igualdad y a la autonomía individual”, aunado a que ya han sido establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de sentencias.

Asimismo, se indica que, en caso de que se produzca la muerte perinatal o neonatal del producto, las personas trabajadoras señaladas tendrán el derecho a seis semanas de descanso antes y seis semanas después del parto para garantizar el tiempo total de su recuperación física, así como el manejo del duelo.

El derecho no podrá ser suspendido, reducido o revocado en ninguna circunstancia, ya que establece que el impacto emocional debe ser atendido igual que el impacto fisiológico. Además, reconoce que los periodos de recuperación son distintos.

En esa línea, la iniciativa establece que el plazo podrá extenderse hasta por dos semanas, previa solicitud, siempre y cuando se acompañe de un certificado médico psicológico para atención a la salud mental y el manejo del duelo.

De acuerdo con la legisladora, los despidos de las personas gestantes que sufrieron la pérdida de un bebé cruzan con la violencia obstétrica y la discriminación laboral, pero al no estar regulado el tema dentro de la LFT, las trabajadoras han resultado afectadas.

“La ausencia de una disposición específica sobre la continuidad de los permisos de maternidad ante la pérdida perinatal y neonatal ha ocasionado que algunas personas empleadoras coaccionen o amenacen a las personas gestantes para que regresen a sus labores durante los primeros días de la muerte de sus bebés, sin considerar la necesidad fisiológica y psicológica que ellas tienen de recuperarse”, señala la exposición de motivos del proyecto.

Buscan prohibir despidos tras muerte perinatal o neonatal

La iniciativa de la diputada Sandra Patricia Palacios Medina también plantea que se prohíba explícitamente a los patrones y sus representantes despedir o coaccionar a las personas trabajadoras que hayan sufrido una pérdida perinatal o neonatal, así como a quienes adopten.

La propuesta de reforma a la fracción XV del artículo 133 de la LFT establece que, además, se presumirá como un acto discriminatorio a “cualquier cese ocurrido dentro de los cuatro meses posteriores a dicho evento”.

“El que obliguen a una persona gestante a interrumpir el descanso otorgado a través de una licencia por maternidad después de una pérdida perinatal o neonatal constituye una forma de discriminación por condición de salud y género”, expone la iniciativa.

La iniciativa promovida por la diputada de Morena refiere que la muerte del recién nacido no extingue el derecho al descanso y recuperación, y otorgar ese periodo permite a las personas gestantes transitar el postparto, así como el sufrimiento y la angustia derivados del duelo por la pérdida, para avanzar hacia su estabilidad emocional.

Proponen que licencia por duelo perinatal y neonatal también aplique a co-progenitor

A la iniciativa se suma la propuesta de reforma de la diputada Karina Isabel Martínez Montaño, también de la bancada de Morena. En esta, la legisladora plantea modificar el artículo 170 de la LFT para establecer que el plazo sea de dos semanas posteriores al suceso si ocurre antes de la semana 12 de gestación y cuatro posteriores, a partir de la semana 12 de gestación.

Adicionalmente, la legisladora plantea que la licencia no sólo aplicará para la persona gestante, sino también para su co-progenitor o pareja de crianza y en ambos casos se garantizará su estabilidad en el empleo y se prohibirá cualquier forma de discriminación o despido.

En caso de que las iniciativas avancen en la Cámara de Diputados y posteriormente en la de Senadores, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).