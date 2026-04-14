Viñedos en Querétaro generan 4,500 millones de pesos anuales por actividad turística

Querétaro se prepara para generar entre 180 y 200 millones de pesos de derrama económica por el Festival Internacional del Arte, Queso y Vino en Tequisquiapan, a lo largo de sus tres semanas de duración “el festival es una oportunidad para mostrar a Querétaro como destino de enoturismo a nivel nacional e internacional”, dijo en entrevista Rodrigo Ibarra, director de promoción turística del estado.

A nivel nacional, Querétaro es el destino que recibe más visitantes al año por cuestiones de enoturismo o por la ruta del arte, queso y vino. Durante 2025 se registró la llegada de 1.5 millones de personas que generaron 4,500 millones de pesos en derrama económica para la entidad.

"El pretexto pues es ir a conocer el proceso de la uva, de cómo se realiza un buen vino", pero también ha evolucionado porque los prestadores de servicio o las casas productoras de vino, vieron un modelo de negocio en este nicho "ya tienen oferta gastronómica, hotelera, cultural; es bien importante porque la gente ya puede estar en un viñedo un fin de semana y de ahí visitar pueblos mágicos, el semidesierto, la ciudad de Querétaro".

"Nosotros hemos venido respaldando ese tema y es muy importante que sigamos manteniendo este pues este distintivo". El cluster vinícola de Querétaro agrupa entre 35 y 40 casas vinícolas; el 90% de estas casas están involucradas con la ruta del arte, queso y vino, ofreciendo alguna experiencia turística. Estas casas productoras generan entre 300 y 350 etiquetas de vino.

Avanza colaboración entre productores

El turismo representa casi el 70% del Producto Interno Bruto (PIB) de Tequisquiapan, cumple 14 años como Pueblo Mágico que ”ha mostrado un desarrollo sostenido desde su nombramiento” y se ubica a menos de dos horas y media de la Ciudad de México, de acuerdo con Marte Molina, director de Destinos de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal.

Tequisquiapan, "es el inicio de la ruta del queso y el vino de todo el estado; hemos tenido la oportunidad de trabajar en coordinación con el Clúster Vitivinícola y establecer poco más de 14 viñedos en la zona que tienen distintas actividades", señaló en entrevista Héctor Magaña, presidente municipal.

"En su momento se llevaban a cabo solo actividades relacionadas al queso y vino, pero hoy en nuestro municipio estamos promoviendo distintos festivales a lo largo del año”, también fue reconocido a nivel nacional como un destino de romance donde se llevan a cabo bodas y eventos sociales".

"El que podamos tener estas actividades durante todo el año nos permite que el 40% de los tequisquiapenses tengan una actividad relacionada con el turismo, desde el que renta una silla para un evento hasta el que vende una botella de vino", completó Magaña.

El Festival Internacional del Arte, Queso y Vino en Tequisquiapan se realizará del 7 al 24 mayo con un estimado de 200,000 asistentes.

Promoción

Entre el 70 y el 75% del turismo nacional que recibe Querétaro, para cualquiera de las actividades, es de Ciudad de México y el área metropolitana señaló Rodrigo Ibarra, ante esto "ya hay turoperadores trabajando en rutas para aprovechar a los turistas que llegarán a la Ciudad de México por el Mundial de Futbol de la FIFA.

"A partir de mayo, se realizarán actividades y activaciones en Querétaro, Ciudad de México y otros destinos para atraer turistas nacionales e internacionales". Aunque Querétaro no es sede, su cercanía geográfica a la Ciudad de México y Guadalajara, junto con la conectividad aérea y terrestre, se utilizará para atraer visitantes.