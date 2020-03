Monterrey, NL. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O. Cavazos informó que se registraron 32 casos confirmados de COVID-19 en la entidad.

El funcionario mencionó que son tres nuevos casos que corresponden a personas que viajaron a Estados Unidos, pero aún no hay transmisión comunitaria, lo que ocurrirá si la población no se mantiene en resguardo en casa.

Hay 4 personas hospitalizadas, uno de ellos en condición grave.

Los casos positivos se ubican en los municipios de San Pedro Garza García, Apodaca, Guadalupe, Monterrey y Santa Catarina.

Por otra parte, ante la cantidad de personas que buscan hacerse la prueba del Coronavirus, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón declaró este viernes que buscarán que esta prueba sea gratuita para las personas que no pueden pagar en laboratorios privados y que cuentan con la orden médica para realizarla.

“Es una logística que el Doctor (De la O) va a hacer para que los laboratorios y las instituciones que apruebe el Sistema de Seguridad de Salud en el Estado, ayude a aquella persona que no puede pagar su prueba, no podemos arriesgar a que la prueba la hagan solamente a aquellos que tienen dinero, sino también podamos hacerle la prueba del coronavirus a aquel que no tiene dinero y el Estado se hará cargo de eso”, indicó el mandatario estatal.