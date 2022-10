Samuel García asegura que van por un nuevo Pacto Fiscal federal y local

Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, entregó al Congreso estatal su primer informe de gobierno. Durante su comparecencia en el Pleno, aseguró que en este primer año se sentaron las bases para realizar los proyectos de infraestructura que se dejaron de hacer durante 30 años, por lo que se deben hacer alianzas para ir por un nuevo Pacto Federal y local.



“Este primer año sentamos las bases de los proyectos de infraestructura y coincido en que hay que hacer alianzas con el gobierno federal, porque nos quitan mucho dinero (...) vamos por un nuevo Pacto Fiscal federal y local, no es posible que ahora a Nuevo León le quieran cobrar la presa Libertad, y el segundo acueducto de la presa El Cuchillo, cuando año con año le damos al país 348,000 millones de pesos y nos regresan 105,000 millones de pesos, al contrario nos salen debiendo”, afirmó el mandatario.



Sostuvo que la federación ayudó con los créditos del agua, porque era competencia de Conagua, cuando lo más fácil hubiera sido que la obra estuviera a cargo del gobierno estatal y se hubiera solucionado, eso mismo ocurre con la energía, la seguridad y con Aduanas.



Por ejemplo, Coahuila tiene tres regimientos y Tamaulipas cuatro, Nuevo León tenía un regimiento y pidió uno más, “y nos dijeron: ustedes lo pagan o no hay regimiento”.



“Creo firmemente que Nuevo León tiene que darse su lugar, con mucho respeto pedir lo que nos toca. Quiero aprovechar que aquí está Carlos Garza, secretario de Finanzas y tesorero general del estado, y le pido, que así como hubo un grupo plural de acompañamiento para sacar adelante la nueva Constitución Política del estado, por qué no juntar a un grupo de tesoreros y hacemos una mesa de análisis para estudiar un nuevo Pacto Federal y uno local y empecemos ahorita en el presupuesto 2023”, enfatizó García Sepúlveda.



Previo a la exposición del gobernador, diputados de diversas fracciones parlamentarias dieron su posicionamiento sobre el primer año de gobierno. La diputada Lorena de la Garza Venecia, del PRI, dijo que es necesario crear un nuevo Pacto Fiscal al interior del estado, una coordinación hacendaria que sea más equitativa, pues mientras San Pedro Garza García recibe 9,000 pesos per cápita, Pesquería sólo alcanza 400 pesos per cápita y Salinas Victoria recibe 800 pesos per cápita”.



La mayoría de los diputados destacaron el trabajo que realizó el gobernador junto con su equipo de Salud, encabezado por la secretaria Alma Rosa Marroquín, al implementar la vacunación transfronteriza para menores de entre 5 y 16 años, así como la relevancia del regreso a clases de más de 5,000 escuelas públicas en septiembre pasado.



Samuel García respondió que la rehabilitación de más de 5,000 escuelas fue un gran reto, porque las instituciones educativas permanecieron casi dos años sin mantenimiento ni inversión. Resaltó que gracias a las donaciones de algunos empresarios se lograron remozar 500 escuelas.

Críticas

El diputado Waldo Fernández, de Morena, comentó: “la movilidad es un fracaso rotundo”, a su vez el diputado Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, cuestionó que se hacen grandes anuncios para dar una imagen superficial y se dejan de lado temas como los 800 camiones que no han llegado y en las obras se olvidó que la presa El Cuchillo requiere un ducto para llevar agua a Tamaulipas y que la crisis hídrica no se ha resuelto.



En su oportunidad, el gobernador de Nuevo León indicó: “en materia de movilidad nunca se había realizado un plan tan ambicioso en casi 30 años, en la anterior administración había 5,000 camiones de rutas urbanas y sólo quedaron 2,500”.



Abundó que cuando se licitaron los camiones a base de gas podían optar por camiones americanos que costaban 22% más, pero eran sólo 520 unidades, en cambio los camiones provenientes de China serán 800 y tardarán unos meses en llegar debido a la falta de chips y a la saturación de los puertos marítimos.



Además, ya se licitaron otros 400 camiones urbanos con otra empresa y otros 400 que serán eléctricos para el Transmetro. En cuanto a las líneas 1, 2 y 3, lamentó las condiciones de las estructuras y de algunas columnas, por ello, se han invertido más de 1,000 millones de pesos en mantenimiento de estas líneas del metro.



Al diputado Carlos de la Fuente le contestó: “él señala que somos puros banderazos, quiero pedirles un voto de confianza, no hemos anunciado obra que no esté etiquetada. Dicen que lo que no se planea cuesta el doble, el total de los proyectos de movilidad que presentamos en la Reunión Anual de Industriales, en León, Guanajuato, asciende a 100,000 millones de pesos. Son obras que se van a construir en cinco años”.