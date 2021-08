Cancún, QRoo.- Luego de que este jueves Grace tocó tierra como huracán categoría 1 y se degradó a tormenta tropical, la principal afectación por sus lluvias y fuertes vientos fue el corte del suministro eléctrico a un total 356,052 usuarios en la Península de Yucatán.

Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad informó que el número de afectados representan menos del 18% del total de usuarios en la región.

A las 3 de la tarde de este jueves la paraestatal aseguraba haber restablecido el servicio al 49% de los afectados.

Quintana Roo fue la entidad con mayor número de cortes, con un total 200,745 usuarios afectados.

En Yucatán se reportaron 154,488 interrupciones; de las cuales 38% volvieron a restablecerse alrededor de las 3 de tarde. Por último, en Campeche 819 usuarios resultaron afectados, pero fueron atendidos en su totalidad hoy mismo, según la paraestatal.

La Comisión desplegó 1,224 trabajadores electricistas, 239 grúas, 339 vehículos, 69 plantas de emergencia y 1 helicóptero para atender la contingencia. Además, la compañía echó a andar 69 plantas de emergencia en tanto reanudaba el servicio.

En los trabajos de reconexión también participan el Sistema Nacional de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Armar), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Salud, además de los gobiernos estatales y municipales de las zonas dañadas.

En el caso de Cancún, Arturo Sosa Muñoz, director de despacho del cuerpo de Bomberos del municipio de Benito Juárez, señaló que la mayoría de los cortes eléctricos se originaron a raíz de la caída de árboles.

Más afectaciones

Además de los cortes al suministro eléctrico, el consorcio Aeropuertos del Sureste informó que entre el 18 y 19 de agosto se contabilizaron un total 208 vuelos cancelados desde y hacia Cancún por los efectos del huracán Grace.

Durante el miércoles se registraron 78 vuelos cancelados (39 llegadas y 39 salidas), mientras que este jueves la cifra alcanzó un total de 130 vuelos (90 nacionales y 40 internacionales).

La terminal reportó que desde poco antes de la medianoche del miércoles se dejaron de programar vuelos hacia y desde Cancún, sin embargo, a las 11 de la mañana de hoy se reanudaron operaciones con el aterrizaje de un vuelo de Jet Blue procedente de Orlando, Florida.

Una vez reanudada la actividad, la terminal esperaba operaciones desde y hacia Atlanta, Austin, Baltimore, Bogotá, Caracas, Charlotte, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Estambul, Filadelfia, Frankfurt, Guatemala, Hartford, Houston, Katowice, Lima, Lisboa, Los Angeles, Medellín, Miami, Mineápolis, Montreal, Nashville, Nueva York, Orlando, Panamá, París, Phoenix, Pittsburgh, Raleigh, Salt Lake, San Antonio, San Francisco, San José, San Luis, Seattle, Tampa y Washington.

Pérdidas millonarias

El sector náutico ha sido el más afectado al tener nula actividad debido al cierre de puertos, lo que les significó 3 días sin derrama al no poder otorgar sus servicios desde el pasado miércoles hasta mañana viernes por el fuerte oleaje que trajo consigo Grace.

“Las pérdidas asciende probablemente a 1.5 millones de dólares por la nula venta de tours náuticos en plena temporada alta de verano”, confirmó Francisco Fernández, presidente de Asociados Náuticos de Cancún.

Aunado a ello, la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo actualizó a cinco el número de cruceros cancelados para Cozumel. Los barcos que no tocarán puerto son el Adventure of the Seas; Carnival Breeze; Allure of the Seas; Carnival Vista y Simphony of the Seas.

Para el viernes, aún se mantiene pendiente de confirmar su arribo o cancelación de dos cruceros, el Independence of the Seas y el Norwegian Gem.

Por su parte, el sector restaurantero también reportó dos días perdidos, aunado a que el miércoles a las 8 de la noche tuvieron que cerrar sus puertas y se suspendió la venta de bebidas alcohólicas.

“Casi una derrama nula en restaurantes, en las zonas fundacionales y zonas turísticas de Cancún siguen sin luz. En Bonampak, Nader, Yaxchilán, tenemos inundaciones, no hay luz, en Huayacáb igual y sobre todo la transportación se ve muy afectada, con llegadas tarde, transporte público muy lleno y en pandemia... Las pérdidas se incrementan conforme pasa el día”, comentó Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún.

rrg