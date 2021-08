Cancún, QRoo.- El gobierno de Quintana Roo decretó la alerta verde (peligro alto) para los municipios Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos y Cozumel, así como alerta amarilla (peligro moderado) para José María Morelos, Othón P. Blanco, Bacalar, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas por la aproximación del huracán Grace, categoría 1.

El reporte de las 16:00 horas de la Comisión Nacional del Agua pronostica que Grace impacte durante la madrugada de este jueves 19 de agosto en las inmediaciones del municipio de Tulum. A las 16:00 horas de esta miércoles, Grace continuaba como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se localizaba a 365 kilómetros (km) al este-sureste de Cancún y a 400 km al este de Tulum, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 155 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 26 km/h.

Durante la madrugada de este jueves, #Grace podría impactar en los municipios de Solidaridad y Tulum, en #QuintanaRoo. Más información en https://t.co/x232q9C8Bg pic.twitter.com/RSvxcBvLh1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 19, 2021

Se pronostican lluvias puntuales torrenciales (de 150.1 a 250 milímetros [mm]) en Quintana Roo; intensas (de 75.1 a 150 mm) en Yucatán, y muy fuertes (de 50.1 a 75 mm) en Campeche, además de vientos con rachas de 120 a 150 km/h y oleaje de 3 a 5 metros (m) de altura significante en las costas de Quintana Roo y Yucatán.

Las lluvias podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población de los estados mencionados y a la navegación marítima a atender los avisos del SMN y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil, así como extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje elevado.

Ley Seca

A partir de las 17:00 horas de este miércoles, el Gobierno de Quintana Roo por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), informó a todos los propietarios y/o responsables de los establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas en los municipios de Solidaridad, Cozumel, Tulum y Felipe Carrillo Puerto que queda estrictamente prohibida su venta desde hasta que las condiciones meteorológicas así lo permitan como medida preventiva ante la llegada del huracán.

Aunado a ello, se ordenó la suspensión de actividades a partir de las 17 horas de hoy, así como el cierre de negocios a más tardar las 20 horas.

Afectaciones al turismo

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo actualizó a cinco el número de cruceros cancelados para Cozumel. Los barcos que no tocarán puerto son el Adventure of the Seas; Carnival Breeze; Allure of the Seas; Carnival Vista y Simphony of the Seas.

Para el viernes, se mantiene pendiente de confirmar su arribo o cancelación de dos cruceros, el Independence of the Seas y el Norwegian Gem.

Aunado a ello, Aeropuertos del Sureste (Asur) reporta la cancelación de 124 vuelos, 62 llegadas y 62 salidas desde el Aeropuerto Internacional de Cancún; de ese total, se incluyen 46 vuelos que estaban programados para mañana jueves.

El listado dado a conocer por el consorcio aeroportuario refiere que los destinos afectados son Denver, Texas, Houston, Los Angeles, Newark, así como Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, CDMX, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, entre otros.

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo informó que al 18 de agosto se tiene la presencia de alrededor de 120,000 turistas en la zona norte del estado, con una ocupación hotelera alrededor del 60 por ciento. De ese total, 5,700 turistas en la zona hotelera de Tulum, que serán trasladados a los refugios.

Además, quedaron quedaron restringidas las embarcaciones de 40 pies, de Cozumel y de Isla Mujeres desde el mediodía de este miércoles.

Aunado a ello, las empresas de transporte marítimo anunciaron cierre de operaciones en el

transcurso del día, por lo que los cruces hacia Isla Mujeres y Cozumel quedaron suspendidos hasta nuevo aviso.

Se activó además el programa de Guest Locator se encuentra en línea y activo, a disposición de empresas de hospedaje, consulados y direcciones de turismo municipal, habrá especial atención en la zona turística de Tulum. Dicho programa permite conocer el sitio donde se encuentran todos los turistas extranjeros en Quintana Roo al momento de una contingencia meteorológica o de cualquier índole.

Evacuaciones

Personal de la Dirección de Protección Civil de Tulum, con el respaldo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SSP) y de la Coordinación de Protección Civil del estado (Coeproc), iniciaron la evacuación de las localidades de Punta Allen, Punta Herrero e Isla María Elena a las 7 horas de este miércoles. Entre los evacuados se encontraban 70 turistas extranjeros.

kg