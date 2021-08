Cancún, QR. En el segundo semestre del año, de acuerdo con la programación de las navieras, se espera el arribo de aproximadamente 400 cruceros a Cozumel, anunció el presidente municipal de la isla, Pedro Joaquín Delbouis, luego de que esta semana atracaron de manera simultánea los barcos Independence of the Seas y el Adventure of the Seas, ambos de la Royal Caribbean, en el muelle SSA México.

Este jueves 5 de agosto se programó por primera vez desde que empezó la pandemia de Covid-19 el arribo de tres cruceros en un mismo día: Celebrity Equinox, Carnival Vista y Carnival Breeze. “Tendremos una postal que hace muchos meses no se veía y que, sin duda, los cozumeleños ya anhelábamos”, puntualizó Pedro Joaquín previo al atraque.

Los cruceros que han llegado hasta el momento a Cancún transportan un aproximado de 3,000 pasajeros, es decir, 30% de la capacidad de los hoteles flotantes, pero con 100% de la tripulación y sus pasajeros en edad elegible vacunados, según información proporcionada por la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo).

De acuerdo con dicho organismo, para este mes de agosto aparece en programación “aún por confirmar” el Mardi Gras y el Odyssey of the Seas, ambos de Royal Caribbean, y el Norwegian Gem de Norwegian Cruises Line.

Para septiembre próximo, la Apiqroo adelanta también que están programados, pero aún por confirmar tanto para Cozumel como para Mahahual, los arribos del crucero Equinox de Celebrity Cruises, Sunrise de Royal Caribbean y MSC Divina de MSC Cruises.

En noviembre se espera el Nieuw Amsterdam de Holland America Cruises, Magic, Odyssey of the Seas y el Freedom of the Seas, los tres de la Royal Caribbean.

Mientras que en noviembre se espera el Mariner of the Seas y Allure of the Seas de Royal Caribbean, Joy, Breakaway y Escape de Norwegian Cruises, Sky, Regal y el Caribbean de Princess Cruises.

La Apiqroo adelanta que conforme avancen los días se espera la confirmación y la programación de más cruceros, tanto para Cozumel como para Mahahual en el sur del estado.

Programa de prevención

Además, como parte de la estrategia para la reactivación económica de Quintana Roo, autoridades estatales y municipales de Cozumel y Costa Maya, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), la Secretaría de Turismo local y Global Nexus llevaron a cabo esta semana reuniones para la revisión y aplicación de los protocolos de seguridad e higiene que se deben implementar en la llegada de cruceros.

Previamente, la Secretaría de Turismo ya había puesto en operación los Protocolos de la Certificación Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas (CPPSIT), que forman parte del programa de previsión sanitaria en el estado.

