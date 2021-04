Guadalajara, Jal. Pese a la recuperación que ha tenido a partir de la reactivación económica, el sector restaurantero de Jalisco continúa resintiendo una baja en sus ventas como resultado de la crisis sanitaria por Covid-19.

De acuerdo con la tercera Encuesta a Restaurantes sobre el Uso de Plataformas Digitales, a raíz de la crisis sanitaria que obligó al distanciamiento social y, por ende, al cierre de establecimientos, el gremio incrementó el uso de la tecnología para la entrega de alimentos a domicilio.

Sin embargo, las altas comisiones que cobran las plataformas también han golpeado a la industria restaurantera, afirmó la directora de Información Estadística del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) del estado de Jalisco, Mireya Pasillas.

Hasta marzo del presente año, 60% de los restaurantes se encontraba laborando a 55% de su capacidad y, a 13 meses del inicio de la pandemia, 7% aún se mantiene cerrado temporalmente.

Según la encuesta, 52.5% de los establecimientos cuenta con servicio a domicilio; sin embargo, de julio del 2020 a marzo del presente año aumentó el número de restaurantes que implementó el servicio de repartidores propios y disminuyó el uso de plataformas digitales debido a sus elevadas comisiones.

“Preguntamos si el establecimiento cuenta con repartidores propios; en el levantamiento de julio (2020), 67.1% dijo que sí, en octubre aumentó a 73.3% y en marzo (2021) 81.8% respondió que sí”, indicó Mireya Pasillas.

Aplicaciones

En contraste, el uso de aplicaciones digitales para la entrega de alimentos a domicilio pasó de 45.8% en julio del 2020 a 22.9% en octubre del año pasado, y a 20.8% en marzo de este 2021.

“A los que no usan aplicaciones propias les preguntamos cuál es la razón principal y 45.2% respondió que debido a las altas comisiones y que no les es rentable; 31.1% respondió que no les interesa o no le dan confianza”, detalló la funcionaria del IIEG.

Sobre las aplicaciones más utilizadas para el reparto de alimentos a domicilio, “Didi Food es la aplicación más utilizada, según el levantamiento de marzo, con 69.2%; Rappi con 61.5%, Uber Eats con 53.8% y Menú Local (plataforma desarrollada por restauranteros locales)con 16.5%”, dijo Pasillas.

Respecto a qué porcentaje de los ingresos de los establecimientos se debe a los pedidos a través de estas aplicaciones, 44% de los encuestados respondió que entre 6 y 25%, mientras 18.7% dijo que entre 26 y 50% se debe a la entrega de alimentos por medio de plataformas.

estados@eleconomista.mx