Walmart apostará por las tiendas de formato pequeño para impulsar su crecimiento en México

Walmart de México y Centroamérica ve un gran potencial para ganar participación de mercado con la apertura de tiendas de formato pequeño, que actualmente operan bajo la marca Express, con el objetivo de estar más cerca de los consumidores.

Actualmente, las tiendas de menor tamaño de la cadena de autoservicio tienen una fuerte presencia en la Ciudad de México; por lo que hay una “enorme oportunidad” para crecer este negocio de supermercados en otras regiones urbanas del país, enfocadas en clientes de nivel socioeconómico medio.

“Creo que verdaderamente tenemos una enorme oportunidad para continuar expandiendo en el negocio de supermercados… Por la clase media, que es muy grande en México, estamos viendo muchos espacios blancos”, afirmó Cristian Barrientos Pozo, presidente y director general de Walmart de México y Centroamérica.

De las 3,214 tiendas que en total tiene la cadena de supermercados en México, alrededor del 46% o 1,480 operan bajo el formato Bodega Aurrera Express; mientras que otras 103 funcionan como Walmart Express.

A pesar de que la compañía ve potencial en este tipo de tiendas, en lo que va del año solo ha realizado la apertura de dos Walmart Express y 35 Bodega Aurrera Express, de acuerdo con sus reportes del primer, segundo y tercer trimestres.

En los primeros nueve meses de 2025, la cadena minorista ha anunciado la apertura de 71 tiendas en total.

En conferencia con analistas, el director general de la compañía indicó que las aperturas recientes han mostrado un “muy buen desempeño”.

“Tenemos planeado continuar abriendo estos porque hemos visto muchos espacios blancos en la región. Así que estamos muy confiados con este tipo de tiendas o negocios debido a la experiencia que tenemos en Walmart”, acotó.

Mantiene meta de aperturas hacia 2030

Cristian Barrientos confirmó que mantendrá su plan de expansión con la apertura de 1,500 nuevas tiendas durante los próximos cinco años.

“En este momento no vemos necesidad de revisar nuestra ambición en términos de aperturas de tiendas. Hablamos de 1,500 tiendas en los próximos cinco años, seguimos manteniendo eso”, aseguró el directivo.

Lo anterior, a pesar de la desaceleración en la apertura de nuevas tiendas —en todos sus formatos— durante los primeros nueve meses del año, y del consumo más moderado que ha provocado una reducción en el tráfico.

Actualmente, Walmart tiene “un pipeline enorme”, lo cual se reflejará en la aceleración de nuevas aperturas de tiendas en México durante el cuarto trimestre del 2025. “Tal como solemos hacerlo al final del año”, anotó.

Respecto a la reducción del tráfico o flujo de clientes en sus tiendas, Barrientos Pozo confió en una recuperación durante esta última parte del año, impulsada por próximos eventos comerciales como El Fin Irresistible (que se llevará a cabo del 5 al 20 de noviembre) y El Buen Fin (que se celebrará del 13 al 17 de noviembre en México).

Entre los meses de julio y septiembre, el tráfico en las tiendas de Walmart de México cayó 0.6% en comparación con el mismo periodo de 2024, aunque el ticket aumentó 4.5 por ciento.

“Vemos una tendencia positiva en los últimos trimestres, y nos sentimos muy optimistas sobre el cuarto trimestre y lo que viene para nosotros en lo estacional”, comentó el directivo.

“Aunque vemos inflación en algunas categorías, abundó, también estamos invirtiendo en precio para poder dar acceso a los consumidores a mejores precios y ayudarlos a ahorrar dinero y vivir mejor”.