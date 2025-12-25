Piden ambientalistas negar autorización a nuevo proyecto de recuperación de playas en Quintana Roo

Cancún, QRoo.- Más de una veintena de organizaciones ambientalistas solicitan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negar la solicitud de ampliación del rescate de playas que ha solicitado el gobierno de Quintana Roo a la federación.

Entre los organismos que apoyan este reclamo se encuentran Green Peace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Amigos de Sian Ka'an, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, entre otros.

Argumentan que el nuevo rescate de playas que ha anunciado el gobierno de Quintana Roo pretende sustentarse en una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada en 2009 y en una simple ampliación administrativa, pese a que las condiciones ambientales, normativas y territoriales han cambiado de manera sustancial en más de quince años.

El secretario de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora, dio a conocer que, en efecto, ya han realizado los estudios necesarios para solicitar la ampliación del polígono de recuperación de playas, basado en la autorización emitida por la Semarnat en 2008-2009.

Este plan de restauración costera abarca un total de 33.5 kilómetros en cuatro municipios de Quintana Roo, incluido Puerto Morelos, por el grado de erosión que presenta esta zona, que no formó parte del rescate de 2009.

Para esta ampliación, el titular de SEMA, explicó que se han realizado batimetrías y volumetrías para definir los bancos de arena de donde se extraería la arena para este nuevo relleno de playas que abarcaría 12 kilómetros en Cancún, 12 en Playa del Carmen, 7 en Puerto Morelos y 2.5 en Cozumel.

Al respecto, las organizaciones ambientalistas refieren que solo el proyecto de restauración de playas en Cancún requiere un nuevo proyecto ejecutivo y una nueva MIA, debido a que el polígono actualmente planteado (de Playa Las Perlas a Punta Nizuc) no se encuentra cubierto por la autorización original.

Aunado a esto, añaden que la inclusión de Puerto Morelos confirma que la autorización de 2009 no resulta jurídicamente suficiente para sustentar las obras previstas.

Por último, aseguran que la legislación mexicana exige que las MIA se modifiquen o actualicen para proyectos ampliados, con cambios significativos o transcurridos más de 5-10 años, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la NOM-059-SEMARNAT.