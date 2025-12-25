Unidad, seguridad y misiones comerciales, retos del nuevo presidente del CCE Puebla: Héctor Sánchez

Puebla, Pue. El próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Puebla, cuya elección será el 23 de enero, tiene como misión propiciar la unidad entre los organismos, organizar misiones comerciales y que los clústeres integren a más empresas, dijo el aún representante, Héctor Sánchez Morales.

Mencionó que a los empresarios conviene estar coordinados para atender temas de inseguridad y a su vez solicitar el apoyo de las autoridades para mejores esquemas de vigilancia, porque es una petición constante.

Indicó que si todos participan como CCE con peticiones a las autoridades de los tres niveles, habrá pronta respuesta, a diferencia de si un organismo lo hace por su cuenta.

Comentó que si mantienen la presencia como hasta ahora, se tendrá una buena comunicación entre Iniciativa Privada y gobierno del estado, sobre todo, con lo cual se evitan los errores del pasado, como ocurrió con el exmandatario Miguel Barbosa, quien los censuró.

Consideró que cualquiera de los cuatro perfiles en ser su sucesor debe tener presente ese objetivo, ya que son 25 organismos con sus respectivos afiliados que deben ser integrados.

Misiones comerciales en la mira

Por otro lado, dijo que en el tema de misiones comerciales se deben tener en la mira para buscar nuevas oportunidades, como ocurrió en su gestión cuando visitaron algunas ciudades de Alemania, Estados Unidos y España.

Indicó que la disposición del gobierno poblano por acompañarlos trajo mejores acercamientos para los empresarios poblanos, por lo que en este 2026 se deben traducir en exportaciones.

Indicó que los contactos con los agregados de las embajadas serán importantes que se aprovechen para agendar citas para las misiones comerciales, ya que hay mejores posibilidades de encontrar oportunidades de negocios.

Necesitamos encontrar mercados con condiciones más flexibles para concretar negocios y en menos tiempo, que es lo que más interesada al empresariado poblano”, ahondó.

“Hacer visitas de manera individual, complica abrir las puertas para un contrato de exportación si no existe un acompañamiento de las autoridades, sin ello tampoco hay la certidumbre para viajar hacia un país para probar mercado”, expuso.

Bajo estas circunstancias, consideró que a través de la coordinación gubernamental puede agilizarse la planeación de los viajes, pero tienen que correrse las invitaciones con tres meses de anticipación para que los empresarios tomen una decisión de participar o no.

Mencionó que las empresas con constancia, de por lo menos cinco años ininterrumpidos, son de las regiones de Teziutlán y Tehuacán, así como del valle de San Martín Texmelucan-Huejotzingo y de la región de Atlixco.

Indicó que mucho tendrán que ver los clústeres para hacer factibles las misiones comerciales, ya que tienen un mayor vínculo entre sus miembros y pueden propiciar hasta proyectos que impulsan la competitividad y productividad.

Los aspirantes al CCE son Alberto Moreno-Gómez Monroy, postulado por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi Puebla); Juan Pablo Cisneros Madrid, postulado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

También Herberto Rodríguez Regordosa, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Oscar Mariano Luna Téllez, del Consejo Asegurador Mexicano (Conamex).