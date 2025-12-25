Bolsonaro respalda campaña de su hijo para elecciones presidenciales de Brasil en 2026

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro respaldó el jueves la campaña presidencial de su hijo para 2026, durante una salida de la cárcel para someterse a más cirugías por las secuelas de un apuñalamiento que sufrió hace siete años.

El senador Flavio Bolsonaro, de 44 años, ha dicho que quiere consolidar el legado conservador de su padre en la ⁠votación del 4 de octubre, en la que intentará desbancar al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

"Con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea acallada, tomo la decisión de nominar a Flavio Bolsonaro como precandidato a la presidencia ⁠en 2026", dijo Jair Bolsonaro en una carta leída por su hijo frente a un hospital de Brasilia donde su padre estaba siendo tratado.

El exmandatario está siendo sometido a un tratamiento programado para una hernia, dijo su esposa Michelle en las redes sociales.

Jair Bolsonaro, de 70 años, tiene un historial de hospitalizaciones y cirugías relacionadas con un apuñalamiento que sufrió mientras hacía campaña en 2018, incluyendo un procedimiento de 12 horas por problemas intestinales recurrentes en abril.

El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizó a Bolsonaro a salir de prisión, donde cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado, para la cirugía. No obstante, se ordenó a la policía que permaneciera fuera de su habitación, donde están prohibidos ⁠los ordenadores y los teléfonos móviles.

Considerado en riesgo de fuga tras su condena, el expresidente fue detenido a fines de ⁠noviembre y comenzó a cumplir su sentencia de 27 años tres días después. La noticia de la candidatura presidencial del menor de los Bolsonaro sacudió este mes los mercados financieros. Los inversores habían apostado a que el expresidente apoyaría a un candidato más experimentado, como el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, su exministro de Infraestructura.