Fiscalía de CDMX confirma que “El Panu”, jefe de seguridad de Los Chapitos, fue muerto en Zona Rosa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el hombre asesinado el domingo en un ataque armado en la Zona Rosa, resultó ser Óscar Medina “El Panu”, quien trabajaba como jefe de seguridad del grupo de Los Chapitos al interior del Cartel de Sinaloa.

La Fiscalía realizó exámenes periciales que certificaron la identidad de quien fuera el jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo mayor de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El ataque contra El Panu ocurrió el domingo pasado, cuando éste cenaba en un restaurante de la calle de Niza, en la Zona Rosa. En ese lugar, dos sujetos dispararon contra Medina y las personas que lo acompañaban, para luego huir en una motocicleta.

“Mediante peritajes de huellas dactilares fue confirmada la identidad de la víctima Oscar “N”, señalado como presunto integrante del grupo criminal Los Chapitos. Por estos hechos, se inició una investigación por el delito de homicidio calificado”, dijo la dependencia.

De acuerdo con las indagatorias, “la víctima se encontraba con familiares cuando un individuo con vestimenta oscura, gorra y cubrebocas se aproximó y le disparó con un arma de fuego en diversas ocasiones, provocando su muerte y lesionando a otra persona”.

La Administración para el Control de Droga (DEA), ofrecía una recompensa de hasta 4 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de Óscar Medina, alias “El Panu.