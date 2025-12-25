Federación Japonesa del Hierro y el Acero cuestiona eficacia de licencias de exportación de China

El presidente de la Federación Japonesa del Hierro y el Acero, Tadashi Imai, afirmó el jueves que el requisito de licencias de exportación previsto por China no será eficaz para frenar los volúmenes de exportación de acero ni para apoyar una recuperación de los precios.

China, el mayor productor mundial de acero, planea implantar un sistema de licencias a partir de 2026 para regular las exportaciones del metal, ya que los fuertes ⁠envíos han alimentado una creciente reacción proteccionista en todo el mundo.

"Entendemos que esta medida está destinada a frenar las exportaciones de productos de acero de calidad inferior y no creemos que sea una contramedida eficaz para los problemas actuales, como suprimir los volúmenes de exportación o influir en los precios ⁠del mercado", dijo Imai en una rueda de prensa, añadiendo que los permisos estaban destinados a controlar la calidad de los productos. El aumento de las exportaciones de los fabricantes de acero chinos se ha convertido en una preocupación internacional y Japón es uno de los países que critican a las empresas chinas por recibir subvenciones del gobierno que fomentan la sobreproducción y las exportaciones a bajo precio, empeorando las condiciones del mercado mundial.

La federación pronosticó que la demanda nacional de acero de Japón en los sectores de la construcción y la fabricación se mantendrá estable en el ejercicio fiscal que comienza en abril, y que la producción de acero bruto no variará respecto al año en curso.

El Ministerio de Comercio e Industria japonés predijo esta semana que la producción de acero bruto de Japón para el año en curso caerá un 3.2%, a 80.33 millones de toneladas, ⁠la más baja desde el año fiscal 1968. Preguntado por el impacto de los aranceles estadounidenses, que incluyen un gravamen del 50% sobre el acero y ⁠un arancel del 15% sobre los productos japoneses, Imai, que también es presidente de Nippon Steel, dijo que recortarán unos 20,000 millones de yenes (130 millones de dólares) de los beneficios de su empresa este año fiscal, y que las exportaciones a Estados Unidos se reducirían a la mitad con respecto al año anterior.

"No obstante, el impacto global, incluidos los efectos indirectos del arancel del 15% sobre los automóviles, fue menor de lo que habíamos previsto", señaló.