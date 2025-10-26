Inflación en México se desaceleró en la primera mitad de octubre 2025

El nivel de inflación en México logró sumar una quincena más dentro del objetivo de política monetaria nacional (3% +/- un punto porcentual).

Durante la primera mitad de octubre la tasa interanual se ubicó en 3.63%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto implicó una desaceleración respecto del periodo previo, cuando la tasa fue de 3.78 por ciento.

Aunque especialistas y organizaciones financieras esperaban una desaceleración en el nivel de precios, el resultado fue mejor de lo proyectado.

El comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reflejó moderaciones tanto en el componente no subyacente (que integra los productos más volátiles como energéticos y agropecuarios) como en el componente subyacente (que integra el resto de servicios y mercancías).