Financial Times revela sus elegidos: Los libros que marcaron el 2025 en economía, negocios y viajes

El año está llegando a su fin y, como es costumbre, se hace un balance de lo mejor del mundo editorial. En 2025, además, destacó una producción que, pese a las turbulencias sociopolíticas, permitió a los autores moverse de manera interesante a través de la realidad. Estos son los mejores libros según el listado oficial de la Financial Times.

Top 3 en economía

Económica: Una Historia Global de Mujeres, riqueza y poder, Victoria Bateman

Escrito por la feminista, Victoria Bateman, este libro reivindica la participación de las mujeres en la historia económica del mundo, un rol, que desde su perspectiva ha sido invisibilizado.

Además de proporcionar una línea del tiempo que abarca más de 12,000 años, yendo desde la edad de piedad hasta el mundo actual y digital, la autora demuestra a partir de ejemplos claros que la mujeres no están únicamente para ser una ficha de ajedrez, sino que también, su participación fue fundamental para la generación de riqueza en el mundo.

Por qué nada funciona: Quién mató el progreso y cómo recuperarlo, Marc J. Dunkelman

El autor, Marc J. Dunkelman, presenta en su libro una crítica directa al progresismo americano, el cual, se ha encargado de reestructurar y de limitar al gobierno de la potencia. Desde la opinión de Dunkelman, esto ha hecho que este Estado quede debilitado, impidiendo cumplir sus promesas, decepcionando a la sociedad y facilitando el auge de movimientos populistas como el Maga.

Salvadores Violentos: Occidente, el Resto y el Capitalismo Sin Consentimiento, William Easterly

¿Por qué los ricos van a saber más sobre nosotros que nuestro propio pueblo? Esta es la primicia que propone William Easterly en su obra. De por sí, es una crítica directa a aquella razón que dice que la única manera en la que países sumidos en la pobreza pueden salir de esta, es basándose en modelos económicos y sociales que a países desarrollados les ha funcionado.

Top 3 en viajes y culinaria

Sin reservas: Lecciones de una vida en restaurantes, Jeremy King

Uno de los restauradores más importantes de Inglaterra, por medio de este libro, proporciona críticas interesantes sobre restaurantes emblemáticos de Londres.

Consumidor total: Por qué comemos cómo comemos ahora, Ruby Tandoh

A través de un estilo narrativo cercano al de los centennials, el libro explora el lado más pop de la gastronomía, utilizando comparaciones tomadas de internet para analizar cómo estos nuevos fenómenos han influido y transformado el mundo de la comida.

Fiestas movibles: París en veinte comidas, Chris Newens

Esta obra galardonada con el Premio Jane Grigson Trust presenta un viaje culinario a través de las comidas más representativas de cada distrito de la capital de Francia. El libro abarca la historia y la preparación de platillos emblemáticos tales como: el Ratatouille, crepes Bretonas y el bánh mí.

Top 3 en negocios

Trabajo Justo: Diseño Basado en Datos para Resultados Reales, Iris Bohnet y Siri Chilazi

Teniendo como énfasis a la negativa de la administración Trump respecto a la diversidad, expertos en igualdad de género proponen a la palabra “justicia” como la denominación más apropiada en relación a la lucha constante de los derechos de la minorías.

Tu vida está fabricada: Cómo hacemos las cosas, por qué importa y cómo podemos mejorarla, Tim Minshall

Este libro es un análisis de la preocupación constante de la desindustrialización y la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, expuestas a través de crisis recientes, pero al mismo tiempo, la obra destaca la sofisticación tecnológica, logística y organizativa que permite que el sistema productivo mundial funcione.

La Máquina Pensante: Jensen Huang, Nvidia y el Microchip Más Codiciado del Mundo, Stephen Witt

Este libro narra el ascenso de la empresa Nvidia en la sociedad actual con una narración a manos de su cofundador y director ejecutivo Jensen Huang.