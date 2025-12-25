Pemex y gobierno de Japón implementan un plan de eficiencia energética en refinería de Cadereyta

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) desarrollan un proyecto de eficiencia energética para la Refinería de Cadereyta, Nuevo León.

El objetivo es reducir la emisión de gases de efecto invernadero y generar ahorros de energía mediante el fortalecimiento del desempeño del Sistema de Control Distribuido de la refinería.

El plan consiste en la implementación de un Sistema de Control Avanzado de Procesos en los calentadores a fuego directo de la planta de destilación primaria y al vacío Combinada 1.

El proyecto se encuentra en la fase de integración de sistemas, validación de resultados operativos y en evaluación de las mejoras en el consumo energético.

Este convenio se formalizó en 2023 y entre las principales acciones realizadas se encuentran la rehabilitación de la planta Combinada 1 y los calentadores a fuego directo, la instalación de analizadores de oxígeno para mejorar la eficiencia de combustión y el desarrollo de ingeniería de control y optimización de procesos por especialistas de PEMEX y JICA-ADAPTEX.

Víctor Rodríguez Padilla, director del Centro Administrativo Pemex, aseguró que la cooperación bilateral y el intercambio de mejores prácticas en áreas de eficiencia energética, desarrollo de energías limpias y tecnologías de punta son fundamentales para acelerar los objetivos de sostenibilidad.

Nuestra prioridad estratégica, indicó, es la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), lo cual es fundamental para el compromiso de México con los objetivos climáticos globales. “Esta visión se traduce en acciones concretas y cuantificables en toda nuestra cadena de valor”, enfatizó.

Destacó el compromiso de Petróleos Mexicanos con una agenda de sostenibilidad que va más allá del cumplimiento normativo, con el fin de impulsar la transición y la seguridad energética de México, con un enfoque claro en la reducción de la huella ambiental.

Por su parte, el director de Procesos Industriales, Carlos Armando Lechuga Aguiñaga, apuntó que la colaboración con Japón no solo representa un paso significativo para la Refinería Cadereyta, sino que también establece un precedente en la industria en el sector energético, ya que permitirá operaciones más eficientes, seguras y sostenibles.

Subrayó que en un entorno internacional donde la transición energética y la mitigación del cambio climático son prioridades globales, nuestra iniciativa conjunta es un claro ejemplo de cómo la cooperación internacional puede generar un impacto positivo y duradero.