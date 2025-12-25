Lectura 1:00 min
Navidad 2025: Estos son los horarios de cierre del trolebús y tren ligero en CDMX
Los servicios del STC Metro, RTP, Metrobús, Trolebús, Cablebús y Tren Ligero mantienen hoy horarios diferentes para el transporte eléctrico:
Como cada año en temporada navideña, el servicio de transporte público de la Cuidad de México ofrece horarios especiales por Navidad y Año Nuevo.
Trolebús
25 de diciembre, de 06:00 a 23:30 horas.
Tren Ligero
25 de diciembre, de 07:00 a 23:30 horas.
Metro
25 de diciembre, de 07:00 a 00:00 horas.