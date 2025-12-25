Buscar
El Economista
Estados

Lectura 1:00 min

Navidad 2025: Estos son los horarios de cierre del trolebús y tren ligero en CDMX

Los servicios del STC Metro, RTP, Metrobús, Trolebús, Cablebús y Tren Ligero mantienen hoy horarios diferentes para el transporte eléctrico:

main image

Descripción automáticaCreditos automáticos

Redacción El Economista

Como cada año en temporada navideña, el servicio de transporte público de la Cuidad de México ofrece horarios especiales por Navidad y Año Nuevo.

De esta manera, los servicios del STC Metro, RTP, Metrobús, Trolebús, Cablebús y Tren Ligero mantienen horarios diferentes para el transporte eléctrico:

Trolebús

25 de diciembre, de 06:00 a 23:30 horas.

Tren Ligero

25 de diciembre, de 07:00 a 23:30 horas.

Metro

25 de diciembre, de 07:00 a 00:00 horas.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete