Canirac en Puebla destaca recuperación del 30% en corredores gastronómicos

Puebla, Pue. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Puebla destacó que los cinco corredores gastronómicos tuvieron ventas superiores al 30% en promedio durante el segundo semestre, pero será en enero que comprueben si fueron suficientes para invertir en 2026.

Juan José Sánchez Martínez, presidente del sector, indicó que, después del corredor del Centro Histórico de esta ciudad, el de la zona de Angelópolis, ubicado al sur, se posiciona con más actividad y recuperación de empleos también, sin precisar el último dato.

Destacó que la llegada de turismo, aunque no es mucho, proveniente de Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Guerrero, sí está ayudando en la recta final del año.

Admitió que los restaurantes sí notan la recuperación económica, siendo en diciembre que es mejor para el sector en general.

Recordó que el principal objetivo de los corredores gastronómicos es privilegiar la comida típica del estado, siendo el producto estrella el mole y de ahí otros 40 platillos típicos.

“El comensal poblano es muy abierto a probar comida de otros estados, por lo que también eso representa una oportunidad de negocio para los socios en buscar traer platillos del sur-sureste, pero que estén consolidados”, ahondó.

Los corredores gastronómicos detonan la economía no sólo de los restaurantes sino de otros sectores como hortalizas, cafeticultores y vinos, a cuyos productores de otras regiones se les compra materia prima, destacó.

Puntualizó que la Angelópolis se ha convertido en un lugar de oportunidad para las franquicias del país, ya que, si funcionan aquí, hay posibilidades de que tengan una aceptación en la Ciudad de México.

Asimismo, destacó que los dueños de negocios hacen inversiones mínimas en adecuaciones para comodidad de los clientes, a fin de que siempre tengan una grata impresión y ellos mismos contribuyan a la promoción “de boca en boca”.