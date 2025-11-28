Volaris y Viva advierten de cancelaciones y retrasos por actualización de software en aviones Airbus

Alerta de viaje. Las aerolíneas de bajo costo Viva y Volaris anunciaron la tarde de este viernes que la actualización de software en gran parte de los aviones de la familia A320 (de Airbus) a nivel global ocasionará cancelaciones y retrasos en las siguientes horas y reiteraron su compromiso de que la seguridad operativa es prioritaria.

“Hemos recibido una notificación oficial (AOT Alert Operators Transmission) del fabricante Airbus sobre la necesidad de realizar una actualización de software en las aeronaves de la familia A320 y que responden a motivos estrictos de seguridad. Esta notificación oficial ha sido documentada en una Directiva de Aeronavegabilidad por la autoridad, reguladora de Europa que rige al fabricante, EASA (European Union Aviation Safety Agency), donde se darán más detalles para llevar a cabo esta actualización de software”, refirió Viva.

Por su parte, Volaris detalló que, para dar cumplimiento a la notificación, procederá a efectuar la actualización en toda su flota y que "la mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas. Posteriormente, regresaremos a la normalidad operativa”.

Con base en datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en México está registrada actualmente una flota de 89 aviones A320 (con una antigüedad de 12.1 años) y de 53 aviones A320 neo (con 4.4 años promedio de antigüedad).

Debido a que la notificación se dio a conocer este viernes, las dos aerolíneas solicitaron a sus clientes que estén pendientes de sus canales oficiales donde informarán oportunamente de la situación y de las soluciones y alternativas que se establecerán.

“Volaris continuará trabajando en colaboración con las autoridades y con Airbus, y reitera que su más alta prioridad es la seguridad de sus clientes y tripulantes, y reafirma su compromiso con la confiabilidad operativa, la conectividad y la calidad en el servicio”, afirmó la aerolínea dirigida por Enrique Beltranena.

En tanto la empresa liderada por Juan Carlos Zuazua, señaló: La orden impacta a miles de aeronaves y aerolíneas en todo el mundo. Aunque estos cambios puedan generar repercusiones en algunos itinerarios, queremos que nuestros pasajeros sepan que la seguridad es, y seguirá siendo siempre, nuestra máxima prioridad.