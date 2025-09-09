Viva abre ruta Monterrey–Nueva York rumbo al Mundial 2026

Monterrey, NL. En un contexto marcado por la expectativa del Mundial de Fútbol FIFA 2026, Viva anunció la apertura de la ruta Monterrey–Nueva York, que comenzará a operar del 13 de diciembre al 11 de enero de 2026 con cuatro frecuencias semanales. El servicio regresará de manera permanente en junio de 2026, justo a tiempo para recibir a miles de turistas que asistirán a los partidos en el Estadio BBVA.

"Estamos contentos, ya que esta ruta marca un antes y después de la conectividad en Monterrey. Muchos de ustedes han visto cómo ha mejorado la calidad de vida para todos los regiomontanos al poder volar directo a muchos destinos nacionales e internacionales, poder ir de vacaciones, conocer nuevos destinos, ver a los familiares o amigos. Eso no tiene precio, y qué mejor forma de seguir ampliando esta conectividad que con la nueva ruta Monterrey-Nueva York; es la primera vez que se ofrece este servicio de forma regular”, afirmó Juan Carlos Zuazua, director general y CEO de Grupo Viva Aerobus.

En la Gran Manzana, los viajeros regios podrán disfrutar de un sinfín de actividades, incluyendo visitas a monumentos históricos como la Estatua de la Libertad, conocer el famoso Central Park, pasear por el Times Square, asistir a un juego de los Yankees, disfrutar de una obra en Broadway e ir de shopping a la Quinta Avenida, entre muchas otras actividades, menciona en un comunicado la aerolínea.

En su mensaje, Maricarmen Martínez Villarreal, subrayó que esta nueva conexión representa un impulso a la competitividad turística y económica del estado, así como una oportunidad de mayor proyección internacional.

"Cada nueva ruta es una puerta directa al mundo. Para Nuevo León significa más visitantes, más oportunidades de negocio y más empleos. Esta alianza nos prepara con visión hacia el Mundial de fútbol 2026", destacó Martínez Villarreal.

Por su parte, Ricardo Dueñas, director general de OMA enfatizó: "La nueva ruta Monterrey-Nueva York de Viva es un hito para el fortalecimiento de la conectividad en nuestro aeropuerto y para todos los pasajeros que viajan hacia este destino, desde o a través de Monterrey".

Renovarán alianza con Rayados

Durante el evento, Viva también anunció que renovará su alianza con el Club de Fútbol Monterrey por dos años más. Esta asociación nació en 2023, cuando la aerolínea presentó su aeronave A320 que porta la imagen del club de fútbol. Durante este periodo, la aerolínea ha patrocinado a los equipos varonil y femenil del club y juntos han realizado dinámicas que premian a los aficionados del equipo con boletos para partidos, convivencias con jugadores, etcétera.