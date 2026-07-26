Víctor Velázquez: hemos dejado atrás la crisis, vamos a crecer y diversificarnos con orden

La crisis terminó. La Cooperativa Cruz Azul es hoy una empresa financieramente sólida, que busca cerrar el año con un crecimiento de 17%. Somos la cooperativa más grande de América Latina, con 400 socios cooperativistas, genera 9,500 empleos directos y 90,000 indirectos. Peleamos nuestra posición como la segunda mayor cementera de México, con inversiones para ampliar capacidad y hacer más eficiente lo que tenemos, afirma el presidente de su consejo de administración, Víctor Manuel Velázquez Rangel.

El equipo de futbol es muy importante. “Es mucho más que un equipo. Ahí también le dimos la vuelta a una situación difícil, tenemos el campeonato y un proyecto sólido. La construcción de un estadio propio es parte de nuestros planes y espero tenerlo antes de que termine mi gestión, al final de esta década”.

Víctor Velázquez se convirtió en presidente de Cruz Azul en 2019 y ocupará ese cargo por dos periodos de cinco años, un total de 10 años, en cumplimiento a lo que dicen los estatutos de la cooperativa. Es muy importante que este plazo se respete, subraya Velázquez. “Si vemos la historia de Cruz Azul, las crisis más importantes se originaron cuando quienes ocupaban la presidencia quisieron prolongar su mandato y convertir en patrimonio propio lo que era de la Cooperativa”.

Cruz Azul es cemento, futbol, pero también ha incursionado en hotelería, plazas comerciales y hospitales. “La diversificación tiene que ver con aprovechar oportunidades y con el compromiso que tenemos con las comunidades donde estamos. Damos empleo y somos parte de la vida económica en Hidalgo, Oaxaca, Campeche y la zona metropolitana de la Ciudad de México”.

La diversificación no cambia un hecho: la cementera es la columna vertebral de la cooperativa. La meta es cerrar 2026 con la inauguración de su quinta planta en Campeche, la cual contará con tecnología de punta en materia de protección al medio ambiente.

Foto: Especial

En los próximos meses concluirán los trabajos en la planta Lagunas, Oaxaca, que contará con un molino de cemento vertical. Se finalizará la optimización de la planta de Aguascalientes, con el fin de convertirla en piedra angular de un encadenamiento de economía circular, que captará desechos de otras industrias para usarlos en los hornos de cemento. Eso implica una inversión de más de 200 millones de dólares en Campeche; 150 millones en Hidalgo y 60 millones en Oaxaca.

Para ello la cooperativa se apoya en financiamiento bancario al que ha podido acceder gracias a su fortaleza financiera, recalca Velázquez. “Hemos logrado tener dictámenes financieros con cero salvedades y eso nos ha dado la tranquilidad para presentarnos ante las instituciones financieras como una empresa sana que puede responder a sus financiamientos”.

Cruz Azul tiene alrededor de 20% de un mercado donde participan competidores gigantes, marcas globales y grandes grupos nacionales. Está enfocado en el llamado “mercado de saco”, que atiende principalmente a personas físicas y a modelos de autoconstrucción o construcción privada. A esa línea de producto se deben 80% de sus ventas y el 20% restante a granel, que tiene que ver con grandes obras. Actualmente, la difícil situación que enfrenta el sector de la construcción ha afectado particularmente las obras que consumen cemento a granel. Esto ha provocado que algunos de los competidores “invadan” el mercado tradicional de Cruz Azul. “Hemos resistido y mantenemos nuestras ventas, principalmente debido a su posicionamiento de marca en el mercado”.

La empresa está muy bien posicionada en el centro y el sur del país. En el largo plazo, podrían incursionar en otras regiones, incluso buscar oportunidades en otros países, dice Víctor Velázquez. “Estamos en una industria muy dinámica y no podemos quedarnos quietos”.

En algún sentido, se puede comparar lo que ocurre en la industria cementera y en el futbol, explica Víctor Velázquez: “se requiere construir y operar a partir de organizaciones sólidas. Lo que se ve sobre el césped es el resultado de la aplicación de un método, sumado a recursos humanos capacitados y apoyo tecnológico. El equipo le da prestigio y visibilidad a Cruz Azul. Es una parte importante y muy agradable de mi trabajo. Le dedico alrededor de 20% de mi tiempo laboral”.