Venta de autos seminuevos cae en México durante el primer semestre de 2026; nuevos ganan terreno

La venta promedio de autos seminuevos durante el primer semestre en 2026 registró caída de 1.60% respecto a igual periodo del 2025, derivado de la fuerte competencia e incentivos para la adquisición de vehículos nuevos, que ha modificado las decisiones de compra de los consumidores mexicanos, reveló el informe SIM Index elaborado por SIMDATAGROUP en colaboración con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Aunque la disminución resulta moderada en comparación con el crecimiento de 4.34% que 2025 había alcanzado frente a 2024, refleja un cambio de tendencia hacia la baja en el segmento, aunque sin una contracción pronunciada.

De acuerdo con Fernando Medina, director Global de Data Analytics de SimDataGroup, el hecho de que la industria esté ofreciendo mayor disponibilidad de crédito para vehículos nuevos podría estar influyendo en la desaceleración del mercado de seminuevos.

“Algo que puede venir a apoyar es que vemos enfoques en algunas concesionarias o en algunas financieras para otorgar créditos a vehículos nuevos y esto puede apoyar la compra futuro dentro del concesionario”, dijo.

Esto indica que los mexicanos prefieren sacar un financiamiento para un auto nuevo que para un usado, o bien aprovechar los bonos o descuentos ofrecidos por las marcas para estrenar una unidad.

Aunque la oferta de seminuevos en agencias estructuradas se caracteriza por un perfil de unidades de modelo reciente. Esta condición atrae a compradores que buscan seguridad mecánica, garantías vigentes y equipamiento moderno a un costo optimizado.

Uno de los indicadores fundamentales es la venta promedio de autos seminuevos por concesionario. A lo largo de los últimos tres años, este indicador ha mantenido un rango estable de entre 13 y 16 unidades mensuales, reflejando una demanda sostenida del segmento aun en un entorno de mayor cautela, señaló el estudio.

En 2026, los datos de enero a junio muestran un comportamiento muy similar al de 2024 y 2025, con promedios que oscilan dentro de ese mismo rango. La estabilidad de este indicador a lo largo del tiempo evidencia la solidez estructural del mercado de autos usados en concesionarios, incluso en periodos de contracción en la venta de unidades nuevas.

El mercado automotriz en México continúa mostrando signos de estabilidad tras los ajustes experimentados en años anteriores, dijo Guillermo Rosales, presidente de la AMDA.

“Estamos en una etapa de muy intensa competencia en el mercado de vehículos nuevos. Los precios, como hemos venido dando seguimiento en nuestros reportes, se han contenido y en términos reales se encuentran por debajo del año pasado”, afirmó.

La preferencia de autos nuevos sobre los seminuevos resulta de los descuentos muy fuertes en los precios de los vehículos nuevos y, por lo tanto, cuando se combina la disponibilidad de crédito a plazos amplios de cinco y seis años para liquidar un vehículo nuevo, está resultando para algunos clientes más atractivo optar por el vehículo nuevo que la compra de un vehículo seminuevo, justo en el rango de antigüedad que predomina dentro de las concesionarias, que es de uno a tres años, agregó Rosales.

El 64.24% de las unidades vendidas tiene 3 años o menos de antigüedad, liderando las unidades de 3 años con el 28.08% y las de 2 años con el 23.86%. En cuanto al uso, el 68.9% de los seminuevos comercializados registra menos de 50,000 kilómetros recorridos y un 44% registra menos de 30,000 km. Respecto a la rotación, el 76% de los vehículos seminuevos en agencias se vende en menos de 90 días. Finalmente, en materia de inventario, el 49.28% proviene de intercambios o tomas a cuenta dentro de la misma concesionaria.

A nivel mensual, el comportamiento del segundo trimestre mostró una tendencia mixta con sesgo de recuperación. En abril se registró un crecimiento interanual del 3.19%, revirtiendo la caída de 5.34% sufrida en abril de 2025. En mayo la cifra se mantuvo estable con un incremento marginal de +0.29%. En junio el mercado ajustó a la baja en 2.56%, refirió la AMDA.