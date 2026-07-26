Bimbo reduce su plan de inversión a 1,200 millones de dólares para 2026, alista adquisiciones menores

Grupo Bimbo redujo su plan de inversión (CapEx) para 2026 a un rango de entre 1,000 millones y 1,200 millones de dólares frente a la previsión inicial de 1,200 millones a 1,400 millones de dólares, mientras espera concretar algunas adquisiciones de menor tamaño hacia el cierre del año.

“En CapEx… estamos refinando nuestras perspectivas para todo el año en función de la fase de ciertas inversiones en línea con la evolución de las tendencias de volumen y las condiciones del mercado”, explicó el director de Finanzas de la panificadora, Diego Gaxiola.

Adelantó que esperan concretar algunas adquisiciones complementarias (“bolt-on”) durante la segunda mitad del año, aunque dijo que aún es difícil decir cuántos proyectos podrán cerrar.

Aseguró que Bimbo cuenta con una sólida cartera de adquisiciones que “hacen mucho sentido” y, además, tienen “una ventaja estratégica muy relevante” para las diferentes operaciones.

En conferencia con analistas por sus resultados del segundo trimestre del año, Diego Gaxiola explicó que estas previsiones se realizan en medio de un entorno inflacionario que esperan sea más complejo de lo previsto.

Incluso dijo que observan alzas en los costos de sus insumos como trigo, resinas y energía.

“Esperamos un mayor impacto en el entorno inflacionario para el año como resultado de los desarrollos geopolíticos en curso… Las condiciones actuales del mercado sugieren que algunas de estas presiones podrían persistir hasta el próximo año”, dijo el director de Finanzas del Grupo panificador.

Por ello, aumentó el impacto estimado de la inflación para este año en el rango de 70 millones a 90 millones de dólares.

Al final del primer trimestre, anticiparon un impacto de 50 millones de dólares en la inflación para los nueve meses restantes de 2026.

No obstante, el directivo informó que mejoraron su perspectiva de rentabilidad para el año, al aumentar su guía de expansión del margen EBITDA a un rango de 70 a 120 puntos base para 2026.

Además, mantuvo su expectativa de que las ventas netas, excluyendo el efecto del tipo de cambio, crecerán a una tasa media de un solo dígito, lo que se traduce en una disminución plana o baja de un solo dígito en pesos mexicanos.

Diego Gaxiola destacó que la generación de flujo de efectivo ha sido mejor de lo que esperaban, impulsada por el desempeño operativo y por el diferimiento de algunos proyectos de inversión.

Acotó que generaron aproximadamente 12,000 millones de pesos de flujo de caja libre durante el segundo trimestre del 2026, incluso después de invertir aproximadamente 7,000 millones de pesos en CapEx.

El director financiero agregó que la estrategia de asignación de capital no cambiará y que el principal destino del flujo de efectivo seguirá siendo la inversión en mantenimiento, crecimiento y productividad.