Machado no dialogará con gobierno de Delcy Rodríguez

Caracas. La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, informó que no participará en un proceso de diálogos entre un grupo de opositores y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, previsto para agosto y respaldado por Estados Unidos.

A mediados de julio, el gobierno interino de Rodríguez y un grupo de exparlamentarios opositores del período 2015-2020 anunciaron un plan de trabajo para el "fortalecimiento de la democracia" en el país, que arranca en agosto.

“Miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen han anunciado la creación de un mecanismo entre ambos en cuyo diseño, construcción y funcionamiento, no participamos”, indicó Machado en un comunicado firmado junto con el excandidato opositor Edmundo González Urrutia.

Machado aseguró que no será un “obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales”.