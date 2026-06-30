Guerra de precios ha mermado en 30% rentabilidad de distribuidores: AMDA

El “descuentismo” presente en la venta de vehículos ligeros, marcado en las marcas chinas y otras que se han sumado, parece tener los días contados debido a su impacto financiero y el nuevo panorama arancelario, por lo que los precios podrían ajustarse al alza a partir del segundo semestre del año. Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), advirtió que la rentabilidad de las empresas distribuidoras ha disminuido de manera importante, al registrar una caída superior al 30% en promedio.

Con la llegada de marcas chinas a México, los vehículos en México han disminuido su precio y con ello, lo que ha sido un factor fundamental para el considerado “momento de oportunidad” del consumidor para decidir su compra, lo que se ha reflejado en el dinamismo de las ventas en el país.

El representante que la AMDA, que agrupa también a las automotrices chinas, además de las estadounidenses, japonesas, europeas y coreanas, proyectó que los precios bajos en los vehículos podrían llegar a tener un tope.

Rosales dijo a El Economista que es muy probable que el alza del arancel al 50% a los productos chinos y otras naciones con las que no existe un acuerdo comercial se comience a reflejar en los precios de los vehículos ligeros con un aumento de entre el 6 y el 8 por ciento.

El presidente de la AMDA comentó que con la llegada de los modelos 2027, que corresponde a nuevo inventario, se reflejará un incremento en el precio de los autos.

Gráfico EE: El Economista

Brecha entre la inflación general y la de autos

Por meses, los consumidores en México han visto una brecha marcada entre la inflación general y los precios de los vehículos ligeros.

De acuerdo estadísticas de la AMDA, el incremento de precios de los automóviles fue de 1.71% durante la primera quincena de mayo, comparado con el mismo mes del 2025, lo que contrasta con el aumento inflacionario de 4.1% en dicho lapso.

Los precios de los autos se han mantenido frente a una constante oferta de promociones y bonos (de descuento) en el mercado, lo que se ha reflejado en un aumento de ventas, pero que impacta al negocio de los distribuidores.

“Ha sido ya mucho tiempo el que está presente este descuentismo en el mercado mexicano, la rentabilidad de las empresas distribuidoras y fabricantes, ha disminuido de manera importante, más del 30% en promedio, en el caso de las distribuidoras”, acotó Guillermo Rosales.

Agregó que esta condición se presenta desde cuando menos de los últimos dos años, explicada como parte de la hipercompetencia que se registra en el mercado mexicano.

La guerra de los bonos

El mercado automotriz vive una de sus etapas más competitivas de la historia moderna. Atrás quedaron los años de escasez de inventario postpandemia; actualmente los pisos de venta están llenos por los bonos, meses sin intereses y precios asequibles para los autos híbridos y eléctricos, cuya la batalla por captar la atención del cliente se pelea peso a peso.

En esta contienda, un arma se ha convertido en la favorita de las agencias: la agresiva estrategia de bonos, descuentos ocultos y tasas de interés subsidiadas, comentó Eric Ramírez, director de Urban Science.

Las concesionarias ya no solamente compiten por inventario. También compiten por velocidad de respuesta, experiencia digital, seguimiento comercial y capacidad de entender mejor a sus clientes.

Una agencia puede analizar desde qué zonas provienen sus compradores, qué segmentos generan más rentabilidad, cuánto tiempo tarda un cliente en decidir una compra o en qué etapa del proceso se están perdiendo ventas.

Los descuentos o bonos pueden ir desde 15,000 hasta más de 100,000 pesos en modelos de gama alta o híbridos enchufables, principalmente.

A esta “guerra” también se han sumado la mayoría de las firmas tradicionales (estadounidenses, europeas y japonesas) para no perder terreno, sin embargo, las marcas de origen chino como Chirey, MG, GWM, Geely, GAC y BYD son las que han llevado los precios a un nivel estratégico sin precedentes.

Durante el 2025, las marcas se prepararon con gran inventario para surtir al mercado mexicano con precios sin aranceles. Pero, la AMDA anticipa que ese repertorio se agota ante la llegada de los modelos 2027 que llegarán con el costo arancelario.

Geely, GAC y Chirey afirman que seguirán ofreciendo precios asequibles con tecnología para los mexicanos, pese a su nivel arancelario. Mientras que algunos de ellos ya preparan su ensamble desde México.