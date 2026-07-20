Puebla revisa padrón de proveedores y contratistas

El gobierno de Puebla informó avances en la revisión del padrón de proveedores y contratistas, proceso que ha derivado en la presentación de seis denuncias penales por la presunta utilización de documentación alterada para obtener registros.

El secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, explicó que la dependencia revisa la información presentada por las empresas y que la contratación responde a la especialidad técnica registrada por cada una, conforme a los procedimientos establecidos.

Espidio Reyes señaló que la iniciativa de reforma enviada al Congreso del Estado busca fortalecer los procesos de calificación y registro mediante requisitos más claros y robustos para que quienes integren el padrón acrediten su solvencia económica, técnica y moral, así como experiencia en el rubro concerniente.

Respecto a la investigación sobre el Museo Internacional del Barroco, el funcionario señaló que el procedimiento se encuentra en la etapa de determinación de la clasificación de la presunta falta administrativa como grave y permanece reservado mientras se integran las diligencias correspondientes.