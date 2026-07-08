Las comisiones dejaron de ser lo más importante para los inversionistas al elegir un bróker

La forma en que los inversionistas seleccionan un bróker está cambiando, si bien durante años, las comisiones, los spreads y los instrumentos financieros fueron los principales criterios para abrir una cuenta, ahora, muestran un mayor interés por la regulación financiera, la protección de sus recursos y la calidad de las herramientas.

Sin embargo, la creciente disponibilidad de información especializada y la expansión de las opciones de inversión han impulsado una evolución en las expectativas de los participantes del mercado, quienes buscan operar con instituciones que garanticen transparencia y cuenten con marcos regulatorios sólidos.

“Cada vez vemos usuarios más informados. Hoy también quieren entender quién regula a la institución con la que operan, qué herramientas tienen disponibles para analizar los mercados y cómo pueden gestionar mejor sus riesgos”, afirmó Edgar Peredo, analista de EBC Financial Group.

La digitalización redefine la experiencia de inversión

La transformación digital de los servicios financieros ha contribuido a reducir las barreras que históricamente separaban a los inversionistas minoristas de las herramientas utilizadas por operadores profesionales.

El acceso a plataformas más sofisticadas, información en tiempo real y recursos avanzados de análisis ha elevado las exigencias de los usuarios, quienes ya no buscan únicamente acceso a los mercados, sino también soluciones que les permitan monitorear posiciones, identificar tendencias y tomar decisiones mejor fundamentadas.

“La tecnología ha transformado la experiencia del trading online. Hoy los inversionistas esperan contar con herramientas de análisis técnico, acceso a información en tiempo real y plataformas que les permitan monitorear los mercados desde cualquier lugar”, destacó Peredo.

En este contexto, la regulación financiera se ha consolidado como uno de los factores clave para generar confianza dentro de una industria con una oferta cada vez más amplia de alternativas de inversión.

Tecnología y análisis en una sola plataforma

Como parte de esta tendencia, EBC Financial Group anunció la integración de los gráficos profesionales de TradingView dentro de su portal para clientes, con el objetivo de facilitar el análisis técnico y el seguimiento de los mercados desde una misma plataforma.

La firma también presentó una nueva aplicación móvil que permite a los usuarios administrar sus cuentas, monitorear operaciones y acceder a información financiera en tiempo real desde dispositivos móviles.

De acuerdo con Peredo, estas iniciativas responden a un entorno en el que los inversionistas demandan cada vez más información, transparencia y herramientas que fortalezcan la toma de decisiones.

“Los inversionistas tienen hoy más opciones que nunca y eso está elevando el nivel de exigencia para todos los participantes del sector. La competencia ya no ocurre únicamente en el precio; también ocurre en confianza, tecnología, educación financiera y calidad de servicio”, concluyó.

Impulso a la educación financiera

La participación de EBC Financial Group en Rankia Markets Argentina y Chile forma parte de una estrategia enfocada en promover la educación financiera y acercar a un mayor número de inversionistas herramientas, conocimiento y mejores prácticas para participar en los mercados financieros globales.

Esta evolución refleja una mayor madurez de los inversionistas, quienes ahora valoran de manera integral factores relacionados con la seguridad, la innovación tecnológica y la calidad de la información disponible antes de elegir una plataforma de inversión.

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