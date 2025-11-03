Un acuerdo sobre TikTok que encantará a China

LOS ÁNGELES - Tras cuatro prórrogas del plazo legal para prohibir TikTok u obligar a sus propietarios chinos a desinvertir, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva por la que la aplicación pasa a ser propiedad estadounidense. El anuncio se produce tras años de disputas diplomáticas, maniobras burocráticas, repetidos esfuerzos de los gobiernos federales y estatales para restringir la plataforma, e incluso una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Se ha decidido por fin el destino de la aplicación de redes sociales más viral de Estados Unidos?

Los que esperen un cierre se sentirán decepcionados. Este último “consenso marco” sigue dejando a China con una gran influencia sobre TikTok. Lo que parece una victoria para EU puede ser el mayor triunfo estratégico del Presidente chino Xi Jinping.

A primera vista, el acuerdo parece una gran ganga para Estados Unidos. Oracle y un consorcio de inversores estadounidenses controlarían el 80% de una entidad estadounidense de nueva creación que gestionaría las operaciones de TikTok en Estados Unidos. Todos los datos de los usuarios estadounidenses permanecerían en los servidores de Oracle en Texas, y la nueva empresa licenciaría los preciados algoritmos de recomendación de TikTok y los volvería a entrenar con datos estadounidenses. Seis de los siete puestos del consejo de administración de la entidad estarán ocupados por estadounidenses.

En otras palabras, los datos de los estadounidenses y los servidores y algoritmos de TikTok parecerían estar firmemente bajo control estadounidense. Y el acuerdo incluso conlleva recompensas financieras para la administración Trump, en forma de un pago multimillonario de los inversores (efectivamente, una comisión por mediar en el acuerdo con los chinos).

Sin embargo, si se mira más de cerca, el panorama es menos tranquilizador. Después de todo, los inversores globales ya poseen aproximadamente el 60% de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, mientras que los fundadores de la empresa poseen otro 20% y sus empleados el 20% restante. Por lo tanto, el acuerdo simplemente eleva la propiedad estadounidense de la operación americana al 80%, dejando a ByteDance con algo menos del 20%, aunque sigue siendo el mayor accionista. Y lo que es más revelador, la propiedad intelectual de los algoritmos de TikTok sigue en manos de ByteDance. Lejos de adquirir directamente el motor de recomendación, Oracle y otros inversores estadounidenses sólo reciben una copia bajo licencia.

Los algoritmos no son activos estáticos. A diferencia de un coche o una casa, no pueden transferirse de una vez por todas. Son sistemas dinámicos, basados en datos, que exigen un reciclaje constante, una puesta a punto y un importante apoyo de ingeniería para seguir siendo eficaces. Oracle puede inspeccionar el código, copiarlo íntegramente y volver a entrenar la versión bajo licencia con datos estadounidenses. Pero el nuevo TikTok estadounidense seguirá dependiendo de China para las actualizaciones periódicas. Esto plantea preguntas difíciles: ¿recibirá Oracle esas actualizaciones? y, en caso afirmativo, ¿podrá supervisarlas y auditarlas de forma significativa?

Sin duda, lo que hace potente a un algoritmo no es sólo su arquitectura, sino también los datos con los que se entrena. Sin embargo, como la versión estadounidense se basará únicamente en los datos de los usuarios estadounidenses, Oracle no tendrá acceso al vasto conjunto de datos mundiales que hace que los modelos de vanguardia de ByteDance sean tan potentes.

China, por su parte, tendrá los resortes legales para restringir o imponer condiciones a cualquier transferencia de la tecnología de ByteDance. Desde 2020, China ha clasificado los algoritmos de recomendación personalizados como tecnología sensible bajo su régimen de control de exportaciones. Eso significa que toda exportación de actualizaciones o mejoras del algoritmo de TikTok está sujeta a la aprobación del gobierno chino.

Por tanto, las autoridades chinas pueden hacer de TikTok una herramienta diplomática. Si aumentan las tensiones en torno a Taiwán, los aranceles, Ucrania o las restricciones a las exportaciones de chips de Nvidia, China podría retrasar o retener la aprobación de licencias, utilizando TikTok como otra moneda de cambio. De este modo, la plataforma se ha transformado en un poderoso instrumento de la diplomacia china.

Enfrentados a un acuerdo de licencia que se rige menos por términos legales que por los cambiantes vientos geopolíticos, los inversores estadounidenses en la nueva TikTok deberían prepararse para una mayor incertidumbre. En lugar de trasladar el control de TikTok de China a Estados Unidos, este acuerdo se limita a sustituir una forma de dependencia por otra.

Sí, ByteDance ya no supervisará las recomendaciones diarias de contenidos; lo hará Oracle, aliviando las preocupaciones de seguridad más inmediatas del gobierno estadounidense. Pero China mantendrá un control residual sobre los algoritmos de TikTok. Tiene libertad para fijar el alcance de la licencia, determinar la frecuencia de las actualizaciones y decidir si la versión estadounidense puede seguir el ritmo de la mundial. Lejos de disminuir la influencia de China, el acuerdo corre el riesgo de afianzarla.

Con este acuerdo, el temor al acceso chino a los datos de los estadounidenses o a la manipulación directa de los algoritmos puede desvanecerse. Pero será sustituido por un riesgo más sutil y duradero: la dependencia tecnológica de China, que tiene asfixiado el potente motor de recomendaciones de TikTok. La administración Trump simplemente ha cambiado una vulnerabilidad por otra.

Dicho esto, una versión estadounidense menos competitiva de TikTok podría no ser mala para EU. Algunos incluso podrían verlo como una bendición disfrazada. Un TikTok menos competitivo sería un TikTok menos adictivo. En última instancia, eso beneficiaría a los adolescentes estadounidenses, se den cuenta o no.

Angela Huyue Zhang, catedrática de Derecho de la Universidad del Sur de California, es autora de High Wire: How China Regulates Big Tech and Governs Its Economy (Oxford University Press, 2024) y Chinese Antitrust Exceptionalism: How the Rise of China Challenges Global Regulation (Oxford University Press, 2021).

Copyright: Project Syndicate, 1995 - 2025

www.project-syndicate.org