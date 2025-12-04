TikTok apuesta por la IA para impulsar a los negocios rumbo al Mundial 2026

El Mundial 2026 incrementará el consumo de contenido en redes sociales, por lo que TikTok Business prepara nuevas herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) para ayudar a las empresas a competir por la atención y optimizar sus campañas.

Astrid Mirkin, gerente general de TikTok en el cono sur y México, explica que los contenidos deberán ser atractivos y que conecten emocionalmente con las audiencias.

En el caso de México, el 83% de quienes usan la plataforma mencionan que los ayuda a descubrir temas y tendencias. Por ello, los negocios deben prepararse para convertir a los usuarios en consumidores, señala Alberto Peña, director de soluciones de negocios en TikTok México.

Como resultado, las empresas pueden acceder a dos funciones gratuitas que mejorarán la gestión de campañas, así como la nueva colaboración entre negocios y creadores de contenido.

TikTok Smart+: El uso de la IA para las campañas de marketing

Los especialistas mencionan que muchas de las recomendaciones que siguen los mexicanos son por parte de los creadores de contenido, no tanto por la propia marca.

Por ende, el Mundial 2026, con sede en México, Estados Unidos y Canadá, será un evento en el que el contenido en redes sociales marcará tendencia. Por lo que llegar a perfiles específicos es un reto.

Como consecuencia, lanzaron TikTok Smart+, herramienta que usa IA en las estrategias de marketing. Dicha función la pueden usar negocios que estén en el e-commerce, retail o empresas que venden directamente al consumidor (D2C).

La herramienta también permite identificar videos de creadores que hablan de ciertos productos, con el fin de invitarlos a participar en campañas pagadas y facilitar la monetización.

“Cuando estás inmerso en TikTok, solemos creerles más de lo que explica un creador. Entonces, les ayudamos a las marcas a encontrar contenido que hable de sus marcas y facilitamos para que los incluyan en sus campañas publicitarias”, puntualiza Alberto Peña.

En este sentido, cuando las campañas llegan al público ideal, los usuarios suelen comprar directamente en la plataforma. En esto coincide el 58% de los mexicanos que ven a la red social como un apoyo en sus compras, porque encontraron productos interesantes, de acuerdo con Ipsos.

TikTok Symphony: Negocios pueden usar la IA generativa gratis

Para que el contenido sea atractivo, requiere retroalimentación y para agilizar el proceso, la plataforma ha creado TikTok Symphony, el cual facilita la creación de contenido a partir de la IA generativa.

En este contexto, la herramienta simplifica el proceso de producción creativa, crea contenido y personaliza videos para todo tipo de audiencias. Esta última función es ideal para los negocios que cuentan con varios productos en su catálogo.

“No a todos nos llama la atención la misma imagen o video. Lo que hace Symphony es generar variaciones para encontrar exactamente el que a mí me va a hacer sentir mejor”, agrega Alberto Peña.

En tanto, ambas herramientas pueden ser usadas por emprendedores o micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y podrán generar contenido relacionado con el Mundial 2026 y ser más competitivas digitalmente.