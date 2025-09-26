ByteDance desempeñaría un papel importante en el nuevo TikTok de EU

ByteDance desempeñará un papel más importante de lo previsto en la nueva entidad TikTok, que se venderá a inversores estadounidenses y de todo el mundo para hacer frente a las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.

La nueva estructura parece establecer la participación continua y significativa del gigante tecnológico mundial con sede en China. ByteDance mantendrá la propiedad de las operaciones comerciales de TikTok en Estados Unidos y cederá el control de los datos, el contenido y el algoritmo de la aplicación a la nueva empresa conjunta, según las fuentes.

Los nuevos detalles sobre la estructura de propiedad pueden suscitar dudas en el Congreso y entre los críticos sobre si el acuerdo aprobado por Trump representa una desinversión cualificada de todos los activos estadounidenses de TikTok, tal y como exige una ley de 2024, que obligaba a ByteDance a desinvertir en sus operaciones estadounidenses o enfrentarse a una prohibición.

La estructura aún se está debatiendo y todavía podría cambiar, dijeron estas fuentes. La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios. ByteDance no respondió a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral en Asia. TikTok en Estados Unidos no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las fuentes dijeron que la nueva TikTok de Estados Unidos se dividiría en dos empresas. La empresa conjunta formada por Oracle ORCL.N, Silver Lake y otros que fue anunciada por el presidente Donald Trump servirá como las operaciones de back-end a la empresa de Estados Unidos y manejará los datos de los usuarios de ese país y el algoritmo.

Se espera que ByteDance sea el mayor accionista minoritario de la empresa conjunta, según las fuentes.

Una división separada que seguirá siendo propiedad al 100% de ByteDance controlará las operaciones comerciales generadoras de ingresos, como el comercio electrónico y la publicidad, señalaron las fuentes. La nueva empresa estadounidense estará valorada en unos 14,000 millones de dólares, según el vicepresidente JD Vance.

Los informes de los medios de comunicación chinos publicados el viernes describen una estructura en dos partes en la que ByteDance seguirá siendo propietaria de la parte de TikTok Estados Unidos que se encargará del comercio electrónico, las operaciones de marca y la interconexión con las operaciones internacionales, mientras que una nueva empresa conjunta separada se encargará de los datos de los usuarios y el algoritmo.

Los informes de los medios de comunicación chinos LatePost y Caixin fueron retirados más tarde el viernes.

Salvar TikTok en Estados Unidos es importante para Trump. Habla a menudo de TikTok y de cómo le ha ayudado a llegar a los votantes jóvenes. Ha reconocido que TikTok, que tiene 170 millones de usuarios en Estados Unidos, le ayudó a ganar la reelección el año pasado, y tiene 15 millones de seguidores en su cuenta personal. La Casa Blanca también abrió una cuenta oficial en TikTok el mes pasado.